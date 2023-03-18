Як знайти край скотча: прості лайфгаки, які допоможуть економити час

Хоч це і незначна, але досить дратівлива проблема, коли потрібно знайти край скотча, але зробити це швидко досить важко. Як це зробити і не страждати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Прості лайфгаки, як зачепити швидко край скотча

Знання про те, як знайти край скотча, стане в нагоді будь-якій людині. Адже бувають ситуації, коли потрібно це зробити швидко і не псувати собі нервів. Ось два простих лайфгаки:

Візьміть звичайний фломастер (бажано, щоб колір був досить темний) чи олівець, який був добре підточений. Обраним приладдям проведіть по поверхні липкої стрічки, тоді край скотча стане добре видимим. Адже на місці стику з'явиться фарба від фломастеру чи шматочки графіту олівця. Візьміть будь-яку речовину, яка має консистенцію порошка (борошно, сода, крейда). Обмастіть палець в цій речовині, а потім проведіть ним по поверхні липкої стрічки. Кінець відразу стане помітним, тому що на краю скотча утвориться біла лінія. Там завжди залишається невелика частина клею, який може не відчуватися на дотик, але порошок відразу до нього прилипне.

Використовуючи ці способи, ви не будете зайвий раз нервувати, коли не зможете знайти край скотча.

Як не загубити край скотча: легкий спосіб

Також існує один простий спосіб, який допомагає не загубити край скотча та потім швидше його знайти. Після кожного разу користування липкою стрічкою її кінець потрібно приклеювати до будь-якого невеликого предмета. Він буде перешкоджати приклеюванню скотча до самого себе. Для цього чудово підійде монета, сірник, скрепка, невеликий папірець.

Також можна просто зігнути хвостик на кінці скотчка відвічі — це не дасть йому прилипнути до стрічки.

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