Як зробити рівність «3+3=3−3» правильною: потрібно перекласти лише один сірник

Головоломка з сірниками: це завдання під силу нащадкам Піфагора

Головоломки з сірниками — це логічні завдання, в яких потрібно змінити розташування певної кількості сірників, щоб отримати правильний результат. Вони розвивають креативне та аналітичне мислення, покращують увагу і допомагають тренувати мозок. Такі завдання можуть бути математичними рівняннями, фігурами або загадками на просторове сприйняття. Це чудовий спосіб потренувати логіку і весело провести час.

Ми вже пропонували вам цікаві головоломки з сірниками. На цей раз пропонуємо спробувати вирішити більш складне завдання, яке може стати викликом навіть для найрозумніших.

На зображенні представлено нерівність 3+3=3−3, яке очевидно є неправильною. Ваше завдання — зробити це рівняння правильним, перемістивши лише один сірник.

На розв'язання цієї головоломки відводиться 60 секунд. За цей час вам потрібно подумки виконати всі дії, які приведуть до правильного результату.

Рішення та відповідь наведені нижче, але спочатку спробуйте вирішити завдання самостійно.

Відповідь на тест з сірниками

Регулярно розв'язуючи подібні головоломки, ви зможете покращити свої навички та швидкість мислення.

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