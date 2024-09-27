Як зробити вдома розкішний інтер'єр, не витрачаючи купу грошей – поради дизайнерки

Дизайнерка порадила, де варто витрачати гроші, а де треба економити.

Усі ми хочемо, щоб наші домівки справляли гарне враження – мали красивий та вишуканий вигляд. І на це не потрібно витрачати багато грошей, щоб створити розкішну атмосферу. Важливо знати, де витрачати гроші, а де економити.

Креативна директорка студії дизайну Лаура Хамметт поділилася з Independent власними лайфгаками, як зробити свою оселю красивою за невелику суму. Вона розповіла, як зробити, щоб ваш дім мав вигляд такого, ніби ви витратили набагато більше грошей, ніж є насправді.

"Зазвичай я починаю з базової колірної схеми багатошарових нейтральних кольорів, зокрема відтінків слонової кістки, бежевого, бронзового і навіть іржі, коричневого та темно-синього кольорів, щоб створити глибину. Ці відтінки задають тон вишуканості та спокою", – каже Хамметт.

Дизайнерка радить додавати в інтер'єр пледи з кашеміру або альпаки, подушки та вовняні килими, щоб додати тепла та м’якості. Слід віддати перевагу речам, до яких ви часто торкаєтеся, переконавшись, що матеріали приємні на дотик.

Фото Лора Хамметт / Independent

"Тоді зробіть акцент металіком – шагрень, патиновані фасади, елементи з органічного дерева або видувного скла вручну. Вони додають нотку гламурного відбиття світла та тактильного інтересу", – зазначає експертка з дизайну.

Хамметт радить не економити гроші на шторах та вікнах, бо вони є дуже важливими в інтер'єрі. Також варто витратитися на високоякісний вовняний або шовковий килим для вітальні, адже він прослужить усе життя і красиво об'єднає меблі.

Водночас вона радить зекономити на меблях, які рідше використовуються. Хамметт радить не захаращувати житло багатьма меблями, і натомість обирати антикварні меблі на різних сайтах, які, за її словами, не є дорогими.

"Однією з найбільших причин дешевого вигляду є безлад і надлишок дрібних аксесуарів низької якості. Важливо ретельно організувати свій простір і уникати надмірного декорування", – радить вона.

Раніше блогерка поділилась лайфгаком, як зробити креативний дизайн стін за допомогою однієї картоплини.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.