Як зробити вдома розкішний інтер'єр, не витрачаючи купу грошей – поради дизайнерки

Дизайнерка порадила, де варто витрачати гроші, а де треба економити.
Усі ми хочемо, щоб наші домівки справляли гарне враження – мали красивий та вишуканий вигляд. І на це не потрібно витрачати багато грошей, щоб створити розкішну атмосферу. Важливо знати, де витрачати гроші, а де економити.
Креативна директорка студії дизайну Лаура Хамметт поділилася з Independent власними лайфгаками, як зробити свою оселю красивою за невелику суму. Вона розповіла, як зробити, щоб ваш дім мав вигляд такого, ніби ви витратили набагато більше грошей, ніж є насправді.
"Зазвичай я починаю з базової колірної схеми багатошарових нейтральних кольорів, зокрема відтінків слонової кістки, бежевого, бронзового і навіть іржі, коричневого та темно-синього кольорів, щоб створити глибину. Ці відтінки задають тон вишуканості та спокою", – каже Хамметт.
Дизайнерка радить додавати в інтер'єр пледи з кашеміру або альпаки, подушки та вовняні килими, щоб додати тепла та м’якості. Слід віддати перевагу речам, до яких ви часто торкаєтеся, переконавшись, що матеріали приємні на дотик.
"Тоді зробіть акцент металіком – шагрень, патиновані фасади, елементи з органічного дерева або видувного скла вручну. Вони додають нотку гламурного відбиття світла та тактильного інтересу", – зазначає експертка з дизайну.
Хамметт радить не економити гроші на шторах та вікнах, бо вони є дуже важливими в інтер'єрі. Також варто витратитися на високоякісний вовняний або шовковий килим для вітальні, адже він прослужить усе життя і красиво об'єднає меблі.
Водночас вона радить зекономити на меблях, які рідше використовуються. Хамметт радить не захаращувати житло багатьма меблями, і натомість обирати антикварні меблі на різних сайтах, які, за її словами, не є дорогими.
"Однією з найбільших причин дешевого вигляду є безлад і надлишок дрібних аксесуарів низької якості. Важливо ретельно організувати свій простір і уникати надмірного декорування", – радить вона.
Раніше блогерка поділилась лайфгаком, як зробити креативний дизайн стін за допомогою однієї картоплини.
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