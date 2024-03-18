Як зрозуміти, що чоловік вам не підходить: поради для першого побачення

На першому побаченні можна помітити деякі ознаки або прояви, які можуть свідчити про те, що чоловік вам не підходить.

Жінки нерідко під час першого побачення ставлять собі запитання, підходить їм чоловік чи не підходить. Виявити це одразу та не витрачати свій і партнера час у майбутньому не так легко, як здається. І все через неоднозначні оціночні судження щодо людини, які ми можемо створювати.

ТСН.ua розповість, як на першому побаченні з'ясувати, що чоловік вам не підходить.

Так, на першому побаченні можна помітити деякі ознаки або прояви, які можуть свідчити про те, що чоловік вам не підходить. Проте треба звертати на них увагу та намагатися максимально проаналізувати – це потрібно для того, щоб заощадити час на побаченнях, які можуть у майбутньому так і не перетворитися у щось серйозне.

Як зрозуміти, що чоловік вам не підходить

Перше, на що треба звернути увагу – спілкування. Впіймайте себе на думці – чи приємно вам спілкуватися з людиною. Якщо спілкування з чоловіком вас не зацікавлює або ви відчуваєте невідповідність у способах спілкування, це може бути показником того, що між вами недостатня хімія.

Не менш важливими є і спільні цінності та інтереси. Якщо ви помічаєте, що маєте занадто різні погляди на життя, цінності або інтереси, це може свідчити про те, що ваші характери погано узгоджуються.

Відсутність поваги також вказує на те, що вам далі йти не “одним шляхом”. Якщо чоловік виявляє неуважність, не поважає ваші кордони або особистість, це може свідчити про недостатню повагу до вас як до жінки.

Зверніть також увагу на відчуття незручності або невпевненості. Якщо ви відчуваєте себе незручно або невпевнено поряд з чоловіком, через що вам доводиться “переступати через себе” та продовжувати спілкування, це може бути важливим сигналом для того, щоб не продовжувати комунікацію далі.

Відверто поговоріть з чоловіком і з'ясуйте, чи зацікавлені ви в подальших зустрічах або спілкуванні. Якщо вам не хочеться більше комунікувати з цією людиною після першої зустрічі, то, очевидно, продовжувати й не потрібно.

Проте ці сигнали не є сталими. Передусім важливо створити щодо людини перше враження. Воно може бути позитивним або негативним. Але й це не завжди свідчить про те, що людина вам не підходить. Іноді для того, щоб розібратися, потрібно більше часу. Якщо у вас є сумніви, можливо, варто дати ще одну можливість, перш ніж ухвалювати остаточне рішення.

Нагадаємо, що отримати увагу чоловіків може бути складним завданням. Вони багато звертають увагу на впевненість жінки, на її поведінку та залученість у них.