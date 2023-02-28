Як зупинити проростання картоплі наприкінці зими: що потрібно знати

Картоплю можна зберігати в погребі аж до весняного висаджування. Однак, якщо зима тепла, як цього року, овоч може почати проростати раніше. Таку картоплю не можна вживати в їжу і вона швидко стає непридатною для висаджування. Як зупинити процес проростання — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як зупинити проростання картоплі

Насамперед, варто звернути увагу на температуру в приміщенні, де зберігається картопля. Вона не повинна бути вище +2-3 градусів. Також важлива відносна вологість — до 80-90%. Якщо підтримувати ці дві умови, в бульбах загальмуються процеси життєдіяльності.

Не слід забувати регулярно провітрювати приміщення. А коли на вулиці почнеться відлига, також відкривати двері чи вікна, вентиляційні канали.

Якщо ви не можете втримати низьку температуру, краще відразу перемістити картоплю туди, де прохолодніше. Існує два варіанти, які допоможуть знизити температуру повітря в тому разі, коли немає куди переносити бульбу. Для цього продумується додаткова вентиляція або ставиться заморожена вода, яка буде віддавати холод під час танення.

Як правильно зберігати картоплю, щоб не проросла

Краще не зберігати картоплю біля цибулі чи часнику, тому що ці овочі можуть викликати зростання паростків. А ось лимони чи яблука біля ящиків з бульбами можна ставити. Вони навпаки збережуть їх від проростання. Найкращий спосіб загальмувати проростання картоплі — у мішок, ящик чи іншу тару для зберігання покласти одне яблуко чи лимон.

Не варто насипати овочі великими купами, краще тримати їх компактно у ящиках чи мішках з прорізами. Дуже важливо, щоб повітря вільно циркулювало. На дно ящика радять викладати сушену м'яту. Вважається, що вона також зупинить процес проростання.

В приміщенні, де зберігається картопля, повинно бути досить темно. Якщо існує ризик, що на бульби потрапить сонячне світло, їх краще накрити щільним покривалом.

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