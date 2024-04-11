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Яке майбутнє чекає на Харків і чи отримає РФ те, чого хоче: передбачення тарологині

Яке майбутнє чекає на Харків і чи отримає РФ те, чого хоче: передбачення тарологині

Що буде з Харковом і які плани у Путіна - передбачення тарологині / Фото: ТСН.ua

Тарологиня вважає, що Харків вистоїть.

Російські окупанти й надалі тероризуватимуть Харків обстрілами, проте місто вистоїть і масового виїзду людей звідти не буде. 

Про це на ютуб-каналі "Поговоримо" сказала тарологиня Лана Александрова. 

Лана Александрова вважає, що російські терористи хочуть знищити Харків, щоб звідти масово виїхали люди. Вона передбачає, що окупанти й надалі обстрілюватимуть критичну інфраструктуру міста. 

"Немає такого, щоб люди масово покинули місто. Харків вистоїть. Так, можуть бути пошкоджені мости. Але щоб люди масово виїхали з Харкова — цього не буде. Бо в орків не завжди вийде зробити те, що вони хочуть", — сказала тарологиня. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.

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