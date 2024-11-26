Яке ви дерево за знаком зодіаку

В астрології вважають, що кожний знак зодіаку має свій рослинний тотем, своє дерево. У гороскопі друїдів рослини - покровителі та захисники.

Які дерева відповідають знакам, розповіла астролог Дженніфер Волш.

Овен

Овну відповідає кавове дерево. Воно робить представників знака сильними, активними та темпераментними. Овни відомі своєю невтомною енергією, силою і волею до перемоги. Кавове дерево ідеально вписуються у вогняну природу Овна.

Тілець

Древо Тельця — інжир, або фігове дерево. Воно дарує практичність та працьовитість. Завдяки впливу цього дерева, Тельці виявляють себе як лояльні та надійні люди та працівники. Інжир також символ достатку, якого вони прагнуть.

Близнята

Для повітряного знаку зодіаку покровителями є декілька дерев. Це клен, яблуня та груша. Вони надають йому легкість, оптимізм, наповнюють енергією та творчими талантами.

Рак

Водному знаку Раків відповідає верба в’яз та вільха. Вони дають сили слідувати своїм переконанням.

Лев

Деревами Лева, на думку астрологів є в’яз і кипарис. Ці сильні, красиві і стародавні дерева якнайкраще описують потужний інтелект, красу і силу знака.

Діва

Скрупульозними Дівами опікується каучукове дерево. Воно таке ж міцне зовні і м’яке всередині, як душа Діви. Практичному знаку подобаються властивості цієї рослини.

Терези

Терезам відповідає деревоподібна папороть, така ж різноманітна, умиротворююча і невибаглива, як і цей повітряний знак. Вважають, що ця рослина приносить удачу в коханні та шлюбі, а Терези всіляко прагнуть створити щасливу родину, і їм це часто вдається.

Скорпіон

Скорпіону відповідає каштан та сосна. Ці тотеми роблять Скорпіона сильним, таємничим та глибоким знаком зодіаку.

Стрілець

Дерево Стрільця – омела. Вона асоціюється з різдвяними святами та обрядами, а Стрільці саме народилися в ці дні. Омела наділяє представників знаку авантюризмом, гострим розумом та харизмою.

Козоріг

Козерогу відповідає дерево береза. Це люди цілеспрямовані, амбітні, сміливі. Вони терпимі, витривалі та життєстійкі.

Водолій

У повітряного Водолія багато спільного з тополею, липою та бересклетом. Вони такі ж незвичайні, непередбачувані та привабливі, як і цей знак.

Риби

Найглибшому знаку відповідає модрина, тис і калина. Вони відновлюють енергетичний баланс знаку, роблять його повноцінним, та самодостатнім.

Варто пам'ятати, що астрологія, тарологія, нумерологія, хіромантія, екстрасенсорика та інші подібні практики не є науковими дисциплінами, ґрунтуються на давніх традиціях, віруваннях та інтерпретаціях, які не підтверджені науковими дослідженнями. Матеріали на ці теми нерідко мають розважальний характер - їх не варто розглядати як надійний інструмент для ухвалення рішень або планування.

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