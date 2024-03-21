Які чаї знижують цукор у крові: як стабілізувати показники глюкози

Деякі чаї вливають на чутливість до інсуліну. Зокрема, зелений та чай з кори кориці.

Слідкувати за вмістом цукру в крові — дуже важливо. Проте відмовитися від вживання солодкого чаю часто виявляється важко. Однак існують деякі види чаїв, які можуть понизити рівень цукру, зменшити стрес та в цілому покращити здоров’я.

ТСН.ua розповість, які існують чаї для зниження цукру в крові.

Як чай впливає на зниження цукру в крові

Так, деякі чаї вливають на чутливість до інсуліну. Зокрема, зелений та чай з кори кориці. Вони містять речовини, які можуть підвищувати сприйнятливість до інсуліну — клітини краще реагують на інсулін, що допомагає їм краще забирати цукор з крові.

Це пояснюється тим, що деякі рослини, які використовуються для приготування чаю, мають специфічні речовини. Ті, своєю чергою, можуть сповільнювати або знижувати абсорбцію цукру в кишківнику. Наприклад, чай з листям бур'яну пасльону містить речовини, які зменшують абсорбцію глюкози.

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Крім того, чай має антиоксидантну дію.Зелений, чорний та чай з листя морського буряку містять антиоксиданти, які захищають клітини підшлункової залози від пошкоджень, зменшуючи запалення та покращуючи функцію цих клітин.

Які чаї впливають на зниження цукру в крові

Чай з листям бур'яну пасльону (гіркого). Цей чай може допомогти знизити рівень цукру в крові, сприяючи зменшенню абсорбції цукру в кишківнику та збільшенню вироблення інсуліну.

Зелений чай. Відомо, що зелений чай має антиоксидантні властивості, які можуть покращувати чутливість до інсуліну та допомагати контролювати рівень цукру в крові.

Чорний чай. Вчені вивчали питання чорного чаю та його впливу на організм. Та дійшли висновку, що його вживання може мати благотворний вплив на здоров'я серця та допомагати знижувати рівень цукру.

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Чай із кори кориці. Кора кориці містить речовини, які можуть підвищити чутливість до інсуліну та навіть понизити цукор в крові.

Чай з листя морського буряку (барвінку). Крім того, що цей чай знижує рівень цукру, він також допомагає підтримувати здоров’я серця.

Проте важливо пам'ятати, що харчування та стиль життя загалом грають ключову роль у керуванні рівнем цукру в крові. Чай може бути корисним доповненням до здорового способу життя, але не повинен вважатися засобом лікування цукрового діабету. Якщо у вас є з ним або ви хочете змінити свій режим харчування, краще проконсультуйтесь з лікарем або дієтологом.

Нагадаємо, що виховання успішної дитини може включати в себе різні аспекти та методики, які можуть впливати на розвиток дитини як особистості.