Які найдовші слова української мови: можна зламати язика

Згідно з даними Інституту української мови Національної академії наук, наша мова налічує близько 256 тисяч слів. Але якщо брати до уваги говірки, діалекти, а також словники професійних термінів, історичні й термінологічні словники, то обсяг лексикону може сягнути до мільйона слів.

Окремі з слова дуже довгі та важко вимовляються. Йдеться про найдовші слова української мови, які складаються не з одного десятку букв та про які знають небагато людей.

Які найдовші слова української мови

Виявляється, зафіксовано три найдовші слова української мови.

Це слово "дихлордифенілтрихлорметилметан", яке містить у собі 30 літер. Це повна назва хімікату, що використовують для боротьби зі шкідниками. Цей інсектицид застосовують для боротьби з комарами, сараною, різноманітними шкідниками рослин. Раніше його широко використовували у побуті та в господарстві. Звісно вимовляти "дихлордифенілтрихлорметилметан" дуже складно, тому в повсякденній практиці застосовувався спрощений варіант -- ДДТ ("дуст"). Через свою шкідливість і здатність накопичуватися в організмі людей і тварин у багатьох країнах цей хімікат заборонений.

Цікаво, що найдовше українське слово, яке зафіксоване у Книзі рекордів України, містить 31 літеру. Це слово "рентгеноелектрокардіографічного".

Згадується й інше найдовше слово української мови довжиною у 38 літер, це слово "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". "Зазначена фраза з цим словом згадувалася в одному з випусків журналу "Хімічна промисловість України".

Цікаві факти про українську мову

Найдовша абревіатура в українській мові містить аж 11 літер. Це ЦНДІІТЕДМТП, що розшифровується як "Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання".

Першими записаними словами вважають "мед" та "страва". Записав їх 448 р. н.е. візантійський історик Пріск Панікійський в одному з документів, коли гостював в таборі Аттіли на теренах сучасної України.

Найбільше слів в українській мові починається на літеру П. Стосується це, зокрема, і прізвищ. Найменш уживаною є літера "ф", її вживають переважно в запозичених словах.

Найбільше синонімів має слово "бити", аж 45 синонімів.

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