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Які найдовші слова української мови: можна зламати язика

Які найдовші слова української мови: можна зламати язика

Найдовші слова української мови

Цікаві факти про українську мову — яке найдовше слово, найдовша абревіатура, у якого слова найбільше синонімів

Згідно з даними Інституту української мови Національної академії наук, наша мова налічує близько 256 тисяч слів. Але якщо брати до уваги говірки, діалекти, а також словники професійних термінів, історичні й термінологічні словники, то обсяг лексикону може сягнути до  мільйона слів.

Окремі з слова дуже довгі та важко вимовляються. Йдеться про найдовші слова української мови, які складаються не з одного десятку букв та про які знають небагато людей.

Які найдовші слова української мови

Виявляється, зафіксовано три найдовші слова української мови. 

  • Це слово "дихлордифенілтрихлорметилметан", яке містить у собі 30 літер.  Це повна назва хімікату, що використовують для боротьби зі шкідниками. Цей інсектицид застосовують для боротьби з комарами, сараною, різноманітними шкідниками рослин. Раніше його широко використовували у побуті та в господарстві. Звісно вимовляти  "дихлордифенілтрихлорметилметан" дуже складно, тому в повсякденній практиці застосовувався спрощений варіант --  ДДТ ("дуст").   Через свою шкідливість і здатність накопичуватися в організмі людей і тварин у багатьох країнах цей хімікат заборонений.
  • Цікаво, що найдовше українське слово, яке зафіксоване у Книзі рекордів України, містить 31 літеру.  Це слово "рентгеноелектрокардіографічного".
  • Згадується й інше найдовше слово української мови довжиною у 38 літер, це слово "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота".  "Зазначена фраза з цим словом згадувалася в одному з випусків журналу "Хімічна промисловість України".

Цікаві факти про українську мову

  • Найдовша абревіатура в українській мові містить аж 11 літер. Це ЦНДІІТЕДМТП, що розшифровується як "Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання".
  • Першими записаними словами вважають "мед" та "страва". Записав їх  448 р. н.е. візантійський історик Пріск Панікійський в одному з документів, коли гостював в таборі Аттіли на теренах сучасної України.
  • Найбільше слів в українській мові починається на літеру П. Стосується це, зокрема, і прізвищ. Найменш уживаною є літера "ф", її вживають переважно в запозичених словах.
  • Найбільше синонімів має слово "бити", аж 45 синонімів. 

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