Які області поверне Україна: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова зробила передбачення щодо ситуації на різних напрямках фронту. Вона вважає, що Україна поверне собі втрачені території.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову попросили передбачити, якою буде ситуація на різних напрямках фронту. Вона за допомогою карт Таро побачила деокупацію України.

"Так складаються обставини, що спочатку Донецький напрямок від нас йде. Але згодом він до нас повертається. Луганський напрямок раніше стає українським, ніж Донецький, як не дивно. Херсонський напрямок ситуація зберігається, як на сьогодні. Він буде переполовинений. Частина його йде, а потім повертається. Харківський напрямок дуже нестабільний та проблемний . Незрозуміліший навіть, ніж Донецький та Луганський. Тут буде радість, що він наш. Далі - нам знадобиться дуже велика кількість ресурсів та сил, щоб втримати і розбудувати. Потім - йдуть домовленості, маніпуляції", - сказала переможниця "Битв екстрасенсів".

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасикова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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