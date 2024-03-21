Які області Росія хоче залишити собі, а які може повернути Україні - передбачення тарологині

Тарологиня Олена Бюн вважає, що Росія хоче залишити собі Донецьку та Луганську області. Лівобережжя Херсонщини окупанти ймовірно втратять.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

"Вони б хотіли залишити побільше. Але це мрії, які не здійсняться. Донецька і під питанням Луганська області - вони під питанням. Що стосується лівого берега Херсонщини - звідти вони підуть. Це точно. Причому скоро", - вважає вона.

Тарологиня вважає, що обстрілом Сумщини окупанти відвертають увагу від інших напрямків. Вона також зазначила, що на Запорізькому напрямку окупанти намагаються хитрістю прорвати оборону.

"Вони будуть пробувати", - вважає Олена Бюн.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, після якої РФ не обстрілюватиме Україну ракетами.

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