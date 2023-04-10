Які продукти можуть спричинити рак і як харчуватися, щоб його уникнути — онколог

Майже третину летальних випадків внаслідок раку зумовлено нездоровим способом життя і раціоном — це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про те, які саме продукти можуть стати причиною онкозахворювань і як варто коригувати харчування від дитинства, розповів хірург-онколог Микола Анікусько в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Є зв'язок шкідливих харчових звичок та онкології. Вони були підтверджені сотнями епідеміологічних досліджень, які показують зв'язок між регіоном проживання та впливом їжі на ті чи інші захворювання. Їжа може викликати рак, певна їжа використовується як допоміжний засіб під час лікування раку і також певна їжа використовується для профілактики раку. На жаль, ми живемо в такій широті, де вживання і зловживання алкогольними напоями дуже розповсюджена річ. Чим північніше, тим більше вживання алкоголю і жирної їжі. Якщо подивитися епідеміологічно, немає такого вибору фруктів та овочів. Хоча зараз ситуація повністю змінилася — все продається в магазині", - розповів він.

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Анікусько додав, що харчові звички закладаються ще в дитинстві, а будь-які гени проявляються при певному середовищі. Він зазначив, що за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні три секунди в світі одна дитина гине від голоду, а нагодувати перенаселену планету дуже важко: "Тому пошук їжі і її збереження — технологічні процеси. Генномодифіковані продукти, використання пестицидів під час вирощування овочів та фруктів, додавання антибіотиків та гормонів росту в зоовиробництві спричиняють різні захворювання, коли виходять за рамки виробництва і потрапляють на полиці магазинів".

Микола Анікусько назвав продукти, які можуть спричинити розвиток онкологічних захворювань:

Сухарики та чипси — різні додатки, які імітують смаки, є чистою хімією. Ці хімічні сполуки розчиняються в жирах і мають дуже легкий доступ до нашої клітини;

Надмірне вживання солодощів — раніше мед заміняв всі солодощі і цукру люди вживали значно менше. Якщо протягом тижня вживати близько півлітра солодкої газованої води, це може спричинити розвиток раку підшлункової залози в два-три рази;

Смажені продукти у фритюрі, де олія довго не замінюється — призводить до раку печінки, стравоходу, товстого кишківника, шлунку, прямої кишки.

Водночас корисними є такі продукти, як червоне м'ясо з корів, які випасаються на лугах, багаті на клітковину броколі.

Онколог дав поради батькам стосовно того, як має харчуватися дитина, щоб зменшити ризик захворювань: "Ми мусимо навчати дітей правильному харчуванню. Все, що відноситься до простих продуктів — спагетті, хліб, крупи — все, що білого кольору, за винятком вершків, треба зменшувати. Треба навчити дітей, що завтра ми будемо тим, що ми їмо сьогодні. Бо реалізація генів буде відбуватися під впливом сьогодення. Найкорисніше те, що не є технологічним продуктом (ковбаси, сосиски). Технологія може включати все, що завгодно — барвники, харчові добавки тощо".

Які продукти можуть спричинити рак і як харчуватися, щоб його уникнути — онколог Микола Анікусько

Нагадаємо, дівчина пила воду з лимоном щодня протягом місяця та нарахувала 5 головних змін у здоров'ї. Вона випивала від 8 до 12 склянок на день.

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