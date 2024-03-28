Які регіони Україна може повернути і чи окупує Росія Донеччину - передбачення відьми-тарологині

Відьма та тарологиня Марія Тиха передбачає, що Україна захоче деокупувати свої південні території. Окупанти ж намагатимуться захопити Донеччину.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

"Повністю Донецьку область росіяни не можуть захопити. Стосовно України - ми обмежені у всьому: людях, зброї, русі. Але у нас увага впаде на південь. Деокупувати південь, а потім повернутись на Донецьк. Тому на Донецькому напрямку можливі проблеми", - вважає відьма.

Відьма каже, що в України і надалі будуть обмежені ресурси, а наша держава може отримати лише 50% від тої зброї, яку нам обіцяють.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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