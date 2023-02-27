Які тюльпани розкажуть про почуття, а які небезпечно дарувати: відповідь езотериків

Читайте в матеріалі ТСН.ua про те, що езотерики думають про колір тюльпанів і які квіти краще не дарувати близьким людям.

Колегам і знайомим можете сміливо дарувати тюльпани жовтого і помаранчевого кольору. Ці кольори означають, що ви поважаєте цих людей, а також бажаєте їм усього найкращого в житті.

А ось вручати такі весняні квіти дружині або дівчині небезпечно. Адже букет може викликати чимало підозр. Езотерики нагадують, що в такому разі вони означають розлуку, невірність, розлучення.

Жовті тюльпани також можуть чудово підійти подрузі або близькому другу. В такому разі вони вже будуть символізувати дружбу, нерозривний зв'язок.

Для другої половинки краще обирати тюльпани з фіолетовими чи рожевими бутонами. Вони символізують вірність, щире кохання, ніжні почуття. Серед езотериків навіть існує думка, що такі квіти допомагають зв'язати серця закоханих нерозривними узами.

А ось мами, бабусі та інші родичі оцінять тюльпани червоного або білого кольору. Якщо ви хочете показати родичці свою прив'язаність, повагу та щиру любов, кращого весняного букета просто не знайти.

Темно-бордові бутони неодмінно сподобаються серйозним жінкам після 40-ка. Їх можна дарувати колегам по роботі, якщо ви хочете показати, що ви цінуєте їхню думку.

Букети з тюльпанів, в яких поєднуються різні кольори, можна дарувати як коханим, подругам, так і родичам. Красивими поєднаннями вважаються фіолетові з білими чи жовтими, жовті з червоними.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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