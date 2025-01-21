Які українські прізвища походять від жіночих імен: перевір своє

Ось такі українські прізвища походять від жіночих імен
У давнину жінки в українському суспільстві мали менше прав, ніж чоловіки. Зазвичай очільником сім’ї був чоловік, але якщо родина втрачала батька, через війну, смерть або інші причини, цей статус переходив до жінки. У таких випадках сім’я отримувала прізвище, утворене від імені матері або іншої жінки, яка очолила рід. Такі прізвища називають матронімами. Вони були рідкісними й водночас виразно підкреслювали важливість ролі жінки у суспільстві.
Український мовознавець Юліан Редько у своїй праці «Сучасні українські прізвища» зазначає, що ці імена часто виникали через історичні обставини, наприклад, під час війн, або через те, що чоловіки вони залишали родину з інших причин.
Приклади українських прізвищ, які походять від імені матері
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Ганна (давньоєврейське походження, означає «прихильність», «добра воля»), від цього імені пішли прізивща Ганенко, Ганчук, Ганич.
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Галина (давньогрецьке походження, означає «спокій») -- прізвища Галенко, Галчук, Галкевич, Галич.
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Варвара (давньогрецьке походження, означає «варварка», «іноземка») започаткувала прізивща Варваренко, Варварчук, Варварюк, Варварецький.
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Катерина (давньогрецьке походження, означає «чиста») -- Катериненко, Катеринич, Катериненчук.
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Василина (жіноча форма імені Василь, означає «царственна») - від цього імені утворилися Василиненко, Василинюк, Василинин.
Прізвища, які вказують на те, що жінка була головою родини
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Ганзенко, Гандзюк, Гапченко;
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Любащенко, Любченко, Любарщук;
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Євдошенко, Івженко;
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Харитенко, Химченко, Хівренко;
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Марущак, Марусяк, Марунчак, Марущенко;
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Натальченко, Наталуха, Наталенко;
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Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко;
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Ольжич, Ольжиченко.
Ці прізвища є історичним свідченням того, як жінки брали на себе важливу роль у родині та суспільстві. Вони збереглися як символ шани та поваги до тих, хто зумів втримати сім’ю в складні часи.
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