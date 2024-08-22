Якою буде Україна 2030 року: провідниця у Вищі виміри здивувала передбаченням

Айа вважає, що у Росії немає майбутнього.

Провідниця у Вищі виміри Айа розповіла, якою буде Україна 2030 року. Вона переконана, що від 2026 року Україна почне розквітати.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Я бачу 2030 рік. Дуже сяє сонце, яке осліплює. Україна буде дуже сильна, вона сяятиме над світом. Буде гарна екологія, нові проєкти, багато сучасних будинків", — сказала вона.

Айа каже, що у майбутньому Росії не буде. А диктатор Путін зникне уже найближчим часом.

"Він (Путін - ред.) зникне незабаром, от побачите найближчим часом", — сказала провідниця у Вищі виміри.

Провідниця у Вищі виміри вважає, що від 2026 року Україна почне процес деформації та змін на краще.

"Я знаю, що те, що я розказую, має вигляд, як фантастика. Але те, що я розказую останніми роками, воно збувається", — переконує вона.

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