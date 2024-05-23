Якщо кліпнете – все пропустите: кубик Рубіка зібрано за рекордні 0,305 секунди (відео)

У Японії команда інженерів Mitsubishi Electric Corporation побила рекорд найшвидшого робота, який зміг зібрати обертовий кубик-головоломку.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, роботу знадобилося лише 0,305 секунди, щоб завершити головоломку – якщо ви кліпнете, то можете пропустити все дійство.

Цей рекорд був популярним протягом багатьох років. Так, 2009 року він становив одну хвилину і чотири секунди, але з роками час ставав все коротшим. 2016 року рекорд нарешті подолав односекундний бар'єр.

New record: Fastest robot to solve a rotating puzzle cube - 0.305 seconds



Mitsubishi Electric Corporation knocked 0.07 seconds off the previous record pic.twitter.com/WWZf2xusSc — Guinness World Records (@GWR) May 23, 2024

Лідером цієї рекордної спроби став Токуї, який працює в інженерному відділі виробництва двигунів і генераторів в Інженерному центрі виробництва компонентів Mitsubishi Electric. Зазвичай Токуї працює над розробленням двигунів, а також над використанням двигунів у виробництві обладнання.

Токуї був упевнений у високому рівні продукції, якою займається. Однак він хотів продемонструвати це таким чином, щоб приголомшити людей. Саме тому він вирішив побити рекорд.

"Я переглянув відео попереднього рекордсмена і відчув, що наш двигун кращий за їхній. Тому я був упевнений, що ми зможемо перевершити їх за швидкістю", - сказав він.

Команда інженерів Mitsubishi Electric Corporation / Фото: guinnessworldrecords.com

Для того, щоб побити рекорд, потрібні не лише швидкі двигуни, але й низка компонентів, які працюють разом. Витиснути мілісекунди швидкості – це зовсім інше завдання, і воно виявилося непростим.

"Скоротити час настільки, наскільки це можливо, було складно, але водночас весело. У мене ніколи не було проблем з мотивацією під час роботи над проєктом", - додав інженер.

Робот, що зібрав кубик Рубіка / Фото: guinnessworldrecords.com

Вдосконалення машини зіткнулося з несподіваною проблемою: кубик Рубіка не встигав за швидкістю робота. Команда продовжувала допрацьовувати машину, щоб пазл не застрягав. Однак робот все ще був на межі. Перша офіційна спроба не вдалася, оскільки пазл заклинило.

Під час другої спроби робот зміг вкластися в час, який ніколи не досягався на практиці, і був занесений до Книги рекордів Гіннеса. Токуї розповів, що не лише його команда, а й багато людей в компанії допомогли йому досягти мети.

"Я знаю, що наша продукція може зробити світ ще кращим. Я сподіваюся, що цей рекорд дозволить людям у всьому світі дізнатися, на що здатна наша продукція", - поділився він.

Команда інженерів Mitsubishi Electric Corporation / Фото: guinnessworldrecords.com

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