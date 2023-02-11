Якщо прикраси втратили свій блиск: як найкраще почистити срібло в домашніх умовах

Срібні прикраси вимагають правильного догляду, інакше вони можуть окислитися і почорніти. Якщо це сталося, потрібно знати, як найкраще почистити срібло в домашніх умовах. Існує чимало способів. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Срібло — це малоактивний метал, який схильний до окислення через домішки міді і нікелю, які додають, щоб добитися міцності. Чим більша частка міді в сріблі, тим швидше і сильніше воно почорніє.

В основному окислення відбувається за контакту з людським потом чи водою. Часто дивує, як срібна прикраса змогла почорніти вже після другого вдягання. Все досить просто. Срібло вступає в реакцію із сіркою, утворюється сульфіг срібла, який і надає виробу темний відтінок.

Цікаво, що срібні вироби можуть також світлішати. Таке відбувається, коли на них впливає азотна кислота. Вона також міститься в людському поті. Щоб почистити срібло від окислення, не потрібно щоразу бігти до ювелірної майстерні. Виправити ситуацію можна самостійно за допомогою засобів, які є під рукою:

спеціалізовані засоби, які можна придбати в ювелірних магазинах;

домашні засоби, які також допомагають справитися із проблемою;

механічне чищення, якщо забруднення надто сильне за допомогою абразивів середньої жорсткості, які також полірують метал.

Речовину для очищення срібла в домашніх умовах обирають в залежності від ступеня забруднення металу. Наприклад, якщо ви довгий час не носили срібну каблучку і вона просто припала пилом, можна її лише промити у мильному розчині. А ось для важчих забруднень вже потрібно брати нашатирний спирт, аміак тощо.

Почорніло срібло — як почистити содою, крейдою, зубною пастою тощо

Як почистити срібло від окислення в домашніх умовах / Фото: Pexels

Крейда

Крейду потрібно ретельно розтерти в порошок з невеликою кількістю води. Повинна вийти консистенція, схожа на густу пасту. Її наносять на почорнілі місця і акуратними рухами розтирають по поверхні виробу. Не варто терти надто інтенсивно, особливо, якщо прикраса містить камінь. Його можна розхитати або подряпати.

Сіль

Один з найпростіших засобів, який завжди є під руками. В алюмінієву каструлю потрібно налити склянку води, довести до кипіння і додати 1 чайну ложку солі. Ретельно розчинити. Якщо забруднення вже застарілі, можна взяти більше солі. Залишити прикраси у киплячій воді на 10-15 хвилин.

Харчова сода

Як почистити срібло від чорноти? Вам може допомогти сода. Її потрібно розвести у невеликій кількості води, щоб отримати кашеподібну суміш. Нанести її на виріб, а потім ополоснути водою. Суха сода може діяти як абразив та пошкодити прикраси з камінням. Особливо, якщо це діамант, бурштин, перли.

Мильний розчин

Він може справитися лише зі свіжими забрудненнями, пилом чи брудом.

Потрібно розвести 1 чайну ложку мила в одній склянці теплої води. Потім помістити виріб в отриманий розчин і наприкінці ополоснути його чистою водою.

Зубна паста

Вона допоможе добре очистити наліт та додатково відполірує срібну прикрасу.

Як чистити срібло зубною пастою? На губку чи щітку потрібно нанести зубну пасту і протирати нею виріб впродовж кількох хвилин. Якщо консистенція густа, можна додати трішки води. Для виробів з декорованим плетінням та складним дизайном краще підходить щітка з м'якими ворсинами. Якщо чорнота залишилася, можна змішати зубну пасту і нашатирний спирт, а потім повторити очищення.

Помада

Її також можна використовувати для полірування виробів. Однак вона підходить лише для гладких прикрас, які мають свіжі забруднення. До складу більшості помад входить жир і діоксид титан. Останній допомагає очистити забруднення, а перший — відполірувати поверхню.

Сода і фольга

Справляються з невеликими забрудненнями.

Як почистити срібло содою і фольгою? На дно миски чи каструлі потрібно покласти шматочок фольги і срібний виріб. Далі залити окропом з розведеною в ньому содою (на 100 мл води 15 г речовини). Залишити на 10-15 хвилин.

Нашатирний спирт і перекис водню

Це найефективніший спосіб, який допомагає очистити почорніле срібло навіть у важкодоступних місцях, особливо, коли прикраси мають складне декорування.

Як почистити срібло перекисом і нашатирним спиртом? Ці речовини розвести у мисці з водою. Опустити срібло в розчин на 15 хвилин. Потім потрібно ополоснути виріб і витерти насухо.

Оцет

Для очищення срібла в домашніх умовах потрібно взяти 9% оцет і нагріти його на плиті. Цей спосіб підходить для очищення виробів з напівдорогоцінним камінням.

Як почистити срібло оцтом? Протримайте прикраси в нагрітому оцеті 15-20 хвилин (якщо це свіжі забруднення) чи 2-3 години, якщо срібло почорніло вже давно.

Картопляний відвар

Якщо ви варили картоплю і у вас залишилася вода, не варто її виливати. Вона також підходить для очищення срібла в домашніх умовах. На дно каструлі покладіть фольгу зі срібним виробом, залийте відваром. Залишіть на 5-10 хвилин.

Яєчний жовток

В жовтку містяться хімічні елементи, які допомагають захистити метал від окислення.

Спочатку жовток відділяється від білка. Потім в ньому змочується серветка і протирається прикраса. Дочекатися повного висихання, а потім промити виріб теплою водою.

Лимонна кислота

Цей засіб допомагає справитися із старими забрудненнями.

Як почистити срібло від окислення? Візьміть 100 г лимонної кислоти (5 столових ложок) і розведіть в 0,5 літрах води. Опустіть прикраси в розчин і поставте на вогонь. Дочекайтеся закипання. Накрийте кришкою і залишіть так на півгодини.

Бананова шкірка

Спершу шкірку подрібнюють в блендері, потім масою, яка повинна бути досить густою, протирають срібну прикрасу.

Гумка

Якщо ви готові витратити кілька хвилин свого часу, можна акуратно протерти вироби за допомогою гумки. Пізніше не забудьте ретельно відполірувати їхню поверхню м'якою тканиною.

Як найкраще почистити срібло з камінням в домашніх умовах

Як найкраще почистити срібло в домашніх умовах? / Фото: Pexels

Якщо потрібно очистити прикраси з камінням, варто запам'ятати три основних правила:

такі вироби можна нагрівати і кип'ятити;

про агресивні засоби (луги і кислоти) краще забути, адже вони можуть розчинити поверхню каменів;

більше ніж на 20-30 хвилин вироби з камінням замочувати не можна.

Що ще потрібно знати? Топази, діаманти і смарагди вважаються твердими і щільними каменями, які стійко переносять зовнішній вплив, але чутливі до високих температур. Це стосується також сапфірів і гранатів. Їх краще чистити в холодній або ледь теплій воді. Але найкраще використовувати м'яку ганчірку і мильний розчин.

Перли погано переносять кислоту, тому їх не можна протирати оцтом або мийними засобами. Місячний камінь, перламутр, опал, малахіт також вважаються досить чутливими. Їх можна легко подряпати. Тому не використовуйте абразивні речовини.

Чорнене срібло: як очистити

Щоб доглядати за такими прикрасами підійдуть лише м'які методи очищення, адже інші можуть сильно пошкодити поверхню. Зубну щітку, високі температури і нашатирний спирт заборонено використовувати. Вони можуть разом із забрудненням зняти і верхній шар виробу. Найкраще підходить мило без барвників.

Його розчиняють у воді, додають трішки солі (1 столова ложка на 0,5 літрів води) і занурюють в розчин прикраси на 20-30 хвилин.

Як захистити срібло від потемніння

Дуже важливо регулярно доглядати за срібними прикрасами, тоді у вас не буде виникати з ними жодних проблем. Ось три головних правила, які подовжать красу срібла:

прикраси слід зберігати лише в сухому місці, а краще в спеціальній скриньці, яка всередині обшита тканиною;

перед будь-яким контактом з водою срібні вироби потрібно знімати;

намагайтесь захищати срібло від контакту з парфумами, кремами, лосьонами, мазями тощо.

Протипоказано зберігати срібні вироби в прокурених, задимлених кімнатах, в місцях, які відрізняються підвищеною вологістю.

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