Як прибирати в будинку, де є тварини і маленькі діти? / © pixabay.com

Реклама

Ополіскувач-антистатик врятує тканини

Коли перете тонкі килими, штори, чохли для м'яких меблів, обов'язково додавайте до прального порошку ще й спеціальний ополіскувач, який має ефект антистатика. Завдяки такому засобу на тканині утворюється непомітна плівка, яка не дає матеріалові електризуватися. Тому до нього будуть менше притягуватися пил чи шерсть домашніх улюбленців. А ще з такої тканини легше виводити плями від фломастерів чи їжі.

Липкий ролик очистить м'які меблі

Якщо м'які меблі щодня покриваються тонким шаром шерсті чи крихтами від їжі, така річ стане просто незамінним помічником у домі. Можна використовувати як одноразовий ролик із клейкими листами, які відриваються, так і багаторазовий. Останній після використання потрібно всього лише промити водою, і він відразу буде знову готовий до очищення ваших меблів.

Харчова сода позбавить неприємних запахів

Часто дивани й килими вбирають у себе неприємні запахи. Їх можна швидко позбутися, а заодно й усунути шкідливі бактерії за допомогою звичайної харчової соди. Її потрібно просто розсипати по всій поверхі, а потім збризнути гарячою водою з пульверизатора. Потім залиште на кілька годин, щоб сода увібралася, а згодом просто пропилососьте диван або килим. Сода легко вбирає всі запахи.

Реклама

Зволожувач для повітря від шерсті тварин

Якщо в помешканні живуть пухнаста собака чи кіт, тоді зволожувач для повітря допоможе впоратися з проблемою шерсті, яка залишається в повітрі і осідає на різні поверхні навіть після прибирання пилососом. Якщо повітря вологе, шерстинки й пил стануть важчими та осідатимуть на підлогу. Там ви зможете їх швидко прибрати, і в будинку буде чистіше.

Зубна паста і гумка видалять плями

Коли в будинку є маленькі діти, плями на стінах з'являються дуже часто. Їх можна видалити за допомогою звичайної зубної пасти і гумки. Спочатку забруднену ділянку протріть гумкою. Вже на цьому етапі з більшістю забруднень буде покінчено. Якщо ж пляма залишилася, нанесіть на неї зубну пасту, а потім зберіть вологою ганчіркою.

Мішечок для прання іграшок

Як дитячі іграшки, так і іграшки для тварин потрібно регулярно мити. Щоб не робити цього вручну і не зашкодити пральній машині, краще придбати мішечок, який закривається на блискавку і підходить для прання делікатного одягу. До мішечка можна скласти всі іграшки, покласти до пральної машини, увімкнути швидкий режим і виставити 40 градусів. Можна прати іграшки також у посудомийній машині. Головне переконатися, що дрібні деталі не потраплять у фільтр.

Пилосос для грумінгу позбавить шерсті

Це ще один простий та ефективний спосіб прибирання, якщо в домі живуть домашні улюбленці. Такі прилади компактні, не шумлять, а також допомагають швидко зібрати шерсть із будь-яких поверхонь.

Реклама

Читайте також: