Якщо вже придбали: як і де можна зберігати саджанці до висаджування

Звичайно, саджанці краще купувати безпосередньо перед висаджуванням у відкритий ґрунт. Але трапляється таке, що їх довелося придбати раніше. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як і де можна зберігати саджанці.

Як правильно зберігати саджанці перед висаджуванням у ґрунт

Тут все залежить від того, в якому саме стані їх придбали. Якщо саджанці ще "сплять" (тобто на них не розкрилися бруньки), їх можна помістити у пакет із злегка зволоженим мохом сфагнумом, торфом чи тирсою, потім залишити у темному та прохолодному місці. Дуже важливо дотримуватися правильної температури — вона повинна бути стабільною, на рівні +1 - +2 градусів. Якщо є підгнилі корінці чи зламані гілочки, їх попередньо видаляють, а потім обробляють фунгіцидом.

Такі саджанці рекомендують щотижня перевіряти на появу гнилі чи цвілі. За необхідності можна також поміняти в пакеті "ґрунт". Дуже важливо, щоб він залишався злегка зволоженим.

Якщо саджанці вже "прокинулися", тобто ви бачите на них бліді пагони з невеликими листочками, це означає, що в них вже почалася вегетація. Їх купувати не варто, тому що майже всі внутрішні резерви будуть швидко витрачатися і рослини ослабнуть до початку висаджування. Однак, якщо вже так вийшло, то саджанці краще відразу висадити у горщик. Так ви створете умови, максимально наближені до природних, до того часу, як рослини потраплять у відкритий ґрунт. В цьому разі також потрібні низька температура і погане освітлення. Доглядати за саджанцями у горщиках потрібно мінімально, їх не підгодовують, лише зрідка зволожують землю.

Де можна зберігати саджанці до висаджування

Є кілька місць, де можна без проблем створити потрібні умови (певна температура, відповідна вологість тощо). Серед них:

відсік для овочів в холодильнику — оптимальна вологість і температурний режим, однак підходить лише для невеликих саджанців, бульб або цибулин;

підвал — тут вже можна зберігати дуже великі саджанці, наприклад, яблуню, абрикоси, грушу, вишню, сливу без необхідності додаткового укутування в плівку (коріння можна прикопати у вологу тирсу) і підтримувати температуру на рівні +2-3 градусів;

погріб — тут зберігається оптимальна температура (близько 0 градусів) і вологість, тому за правильного провітрювання можна без проблем створити відповідні умови.

Якщо ви обрали погріб, важливо стежити, щоб саджанці не погризли миші.

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