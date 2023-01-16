Якщо затупилися ножі блендера: простий лайфгак, щоб їх заточити

Побутова техніка значно спрощує наше життя. Наприклад, за допомогою блендера можна приготувати чимало смачних страв. Але його ножі можуть затупитися в процесі експлуатації. Що робити? ТСН.ua розповідає простий лайфгак.

Як зрозуміти, що ножі блендера затупилися? Все дуже просто. Під час подрібнення продуктів, ви будете помічати великі шматочки. Але не потрібно відразу викидати кухонного помічника. Адже цю проблему ще можна вирішити.

Вам знадобиться шкарлупа трьох яєць. Зверніть увагу, щоб лайфгак спрацював, вона повинна бути повністю сухою.

Яєчну шкарлупу потрібно покласти в чашу блендера, а тоді увімкнути його на кілька хвилин. Шкарлупа вплине на леза, наче м'який наждаковий папір. Тому ножі відразу стануть значно гострішими. Однак, якщо трюк не спрацював з першого разу, варто його повторити.

А ось для ножів м'ясорубки яєчна шкарлупа вже не підійде, адже вони значно товтіші. Тому для них потрібне серйозніше заточування. Однак і в такому разі можна вирішити проблему самостійно.

Вам знадобиться шматок дрібнозернистого наждакового паперу, з якого потрібно вирізати кружочок за розміром решітки м'ясорубки. Його вставляють всередину шорсткою стороною до ножів. Ручку після цього потрібно повертати проти годинникової стрілки. І ножі м'ясорубки заточаться.