Яку максимальну температуру може витримати людське тіло: нове дослідження вчених

Зміна клімату призводить до підвищення температури по всьому світу. Тому у новому дослідженні вчені з'ясували, яку спеку може витримати людське тіло.

Вчені визначили максимальну суміш тепла та вологості, яку може витримати людське тіло.​

Про це пише Science Alert.

Раніше вважалося, що здорова молода людина помре, витримавши шість годин тепла 35 градусів за Цельсієм у поєднанні зі 100-відсотковою вологістю, але нові дослідження показують, що поріг може бути значно нижчим.

У цей момент піт – основний інструмент тіла для зниження внутрішньої температури – більше не випаровується зі шкіри, що зрештою призводить до теплового удару. Цей критичний ліміт, який виникає при 35 градусах від того, що називається "температурою за вологим термометром".

Критична межа температури за вологим термометром порушувалася у світі близько десятка разів – у Південній Азії та Перській затоці. Тоді цей рівень тримався не більше 2-х годин і не викликав "масової смертності".

Але екстремальна спека не обов’язково повинна бути близькою до такого рівня, щоб вбити людей, і кожна людина має різний поріг залежно від віку, здоров’я та інших соціальних і економічних факторів, кажуть експерти.

Наприклад, за оцінками вчених, понад 61 000 людей померли через спеку минулого літа в Європі, де рідко буває достатньо вологості, щоб створити небезпечну температуру за вологим термометром. В міру зростання глобальної температури вчені попереджають, що такі небезпечні явища стануть більш поширеними.

У межах нового дослідження вчені Пенсільванського університету провели експеримент у лабораторних умовах, щоб з'ясувати, яку температуру в поєднанні з певними показниками вологості може витримати людське тіло до того, як людина не зможе нормально займатися своїми повсякденними справами.

Дослідження вказують, що теоретизована межа виживання людини в 35 градусів за Цельсієм за вологою температурою означає 35 градусів за Цельсієм сухого тепла, а також 100-відсоткову вологість або 46 за Цельсієм при 50-відсотковій вологості.

Щоб перевірити цю межу, американські дослідники виміряли температуру всередині молодих, здорових людей у ​​тепловій камері.

Учасники досягли критичної межі, коли їхнє тіло не могло зупинити продовження підвищення внутрішньої температури, на позначці 30,6 за Цельсієм. Це значно нижче за теоретичні 35.

Які люди – у зоні ризику

За словами педіатрів, маленькі діти гірше регулюють температуру свого тіла, що піддає їх більшому ризику.​ Також уразливими є літні люди, у яких менше потових залоз. Майже 90 відсотків смертей, пов’язаних із спекою, в Європі минулого літа були серед людей старше 65 років.

Люди, яким доводиться працювати на вулиці за високої температури, також піддаються більшому ризику. Але важливу роль відіграють й інші фактори – процес охолодження, можливість укриття, доступ до води тощо.

"Як і багато інших наслідків зміни клімату, найбільше постраждають ті люди, які найменше здатні захистити себе від цих крайнощів", – сказав Колін Реймонд із Лабораторії реактивного руху NASA, який керував масштабним дослідженням на цю тему.

Раніше повідомлялося, що від наступного тижня Україну знову накриє спека.

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