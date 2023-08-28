Японка стала чемпіонкою світу з гри на уявній гітарі – відео виступу

Вона вже втретє виграє цей титул.

У місті Оулу, що у Фінляндії, відбувся чемпіонат світу з гри на повітряній гітарі.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Цього року переможницею стала японка Нанамі "Seven Seas" Нагура. До слова, вона вже втретє виграє цей титул і вважається найуспішнішою учасницею в історії чемпіонату.

Усього було 18 фіналістів. Змагання було поділено на два тури, де у другий тур пройшли вісім учасників. Друге місце посів конкурсант з Фінляндії Аапо The Angus Раутіо. А от третє місце у росіянина, який виступав під французьким прапором.

Виступ Нанамі Нагури:

AGWC 2023 1st Nanami Seven Seas Nagura from Air Guitar World Championships on Vimeo.

Чемпіонат світу з гри на повітряній гітарі проводиться в Оулу від 1996 року. Його метою організатори називають "сприяння миру в усьому світі". Згідно з ідеологією змагань, "війни припиняться, зміна клімату припиниться і все погане зникне, коли всі люди у світі гратимуть на повітряній гітарі".

Нагадаємо, на дорозі французького села влада намалювала хаотичні хвилясті лінії. Абстрактні дорожні знаки не потішили місцевих мешканців.

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