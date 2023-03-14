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Японський астроном зафіксував рідкісні кадри падіння метеорита на Місяць (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1698
Час на прочитання
1 хв
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Японський астроном зафіксував рідкісні кадри падіння метеорита на Місяць (відео)

Фото: Associated Press

Спалах було видно протягом години.

Більшість об'єктів у космосі занадто малі та темні, щоб побачити їх з Землі. Попри це, японському астроному вдалося зняти рідкісні кадри падіння метеорита на Місяць. 

Про це повідомляє Science Alert.

Бомбардування Місяця метеоритами відбувається постійно. Астроном Даїчі Фуджі з Японії зняв яскравий спалах, який було видно протягом години.

"Я зміг зловити найбільший спалах місячного удару в моїй історії спостережень!"-  написав Фуджі в Twitter. 

Раніше вченим вдалося виявити нову планету, яка отримала назву HD-207496b і вона перебуває на відстані 138 світлових років від нас. Детальне вивчення екзопланети показало, що вона має або атмосферу з газу, або всю її покриває океан.
 
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Дата публікації
Перегляди
1698
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