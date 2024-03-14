Японський тест на старіння мозку: розгадайте його за одну хвилину

Що старша людина, то слабшою стає її увага, пам'ять, можливість швидко зосереджуватись. У Японії популярні тести за картинками, за допомогою яких можна визначити, як активно працює ваш мозок, наскільки він продуктивний, а отже визначити перші ознаки старіння.

Пропонуємо один з таких тестів-картинок, за допомогою якого можна визначити рівень вашої концентрації та уваги, отже, вікові зміни мозку.

На картинці зображено батька, двох дітей та собаку. Завдання — знайти серед них метелика, кажана і качку.

Знайти зазначених істот потрібно швидко, протягом однієї хвилини. Мислити при цьому потрібно нестандартно. Якщо потрібно краще роздивитись, збільште зображення.

Тест на старість

Якщо вам не вдалося впоратись з тестом за 60 секунд, спробуйте ще раз, не обмежуючи себе у часі.

Нижче — картинка з підказками, де заховані метелик, кажан та качка.

Підказка для тесту на старість

Якщо вам вдалося знайти всіх істот на зображенні, вітаємо — ваш мозок молодий та свіжий. Якщо ні, пропонуємо його тренувати — розв'язувати головоломки, тести, грати в шахи тощо.

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