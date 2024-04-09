Ясновидець побачив, що буде в Україні після війни: "Люди різні ходять, розмовляють на різних мовах"

Ясновидець Валерій Шатилович вважає, що після закінчення війни в Україні життя налагодиться - буде відбудова і покращиться матеріальний стан людей.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Ясновидець Валерій Шатилович, який передбачив закінчення війни в Україні 2026 року, каже, що ще на початку пандемії коронавірусу він бачив видіння - знищенні обстрілами будинки. Він зазначив, що тоді не міг уявити, що РФ нападе на Україну та цинічно вбиватиме людей.

"Зараз я бачу картини нових будівель. Я чую, що люди купують нові гарні речі, починають жити краще. І ці картини приходять самі по собі. Тобто я розумію, що закінчиться цей етап страждань і Україна житиме добре. І це тільки недавно почало приходити. От я сьогодні йшов і бачу - якась інша вулиця, все відремонтовано, красиво. Люди різні ходять, розмовляють на різних мовах. Тобто інший рівень життя. І я думаю, що це добрий знак", - сказав ясновидець.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.

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