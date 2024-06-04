Ясновидиця передбачила "висадку російського десанту в Україні": в яких містах є загроза

Ясновидиця Аполлінарія передбачила висадку російського десанту в Україні. Вона вважає, що загроза існує в усіх великих містах нашої держави.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

Ясновидиця попередила українців про складне та небезпечне літо і закликала бути обережним та прислухатись до своєї інтуїції.

"Зараз я хочу попередити людей про велику небезпеку від вибухів ракет і так далі. Бо перед кінцем завжди є фінал. І от зараз відбувається цей фінал. І не більше ракет випустять. Але можуть бути інші стратегії. І є вірогідність зальоту на територію України не ракет, а авіатехніки з військовими або бомбами. Така вірогідність є і така небезпека майже по всій Україні, не рахуючи Карпат. Я говорю про великі міста. Є навіть загроза висадки десанту. Тобто можуть залетіти військові літаки, вертольоти. Тобто зараз велика увага до того, де ви перебуваєте. Якщо у вас є тривожність - уникайте цих місць. Я кажу про літній період часу", - сказала Аполлінарія.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидиця Аполлінарія передбачає поступове закінчення війни. Вона наголошує, що зараз Україна рухається до завершення бойових дій.

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