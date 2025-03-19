Яйце продали за понад 22 000 гривень: у чому його особливість – фото

У Великій Британії ідеально кругле яйце "одне на мільярд" продали на аукціоні за приголомшливі 420 фунтів стерлінгів, або приблизно 22 500 гривень. До слова, нещодавно у Шотландії куплене в супермаркеті кругле яйце продали за понад 10 000 гривень.

Як пише BBC, рідкісне яйце було знайдене на фермі Фентон незадовго до Різдва і виставлене на аукціон, щоб зібрати гроші на благодійність. Всі виручені кошти були передані організації Devon Rape Crisis, яка підтримує жертв сексуального насильства та зловживань.

"Це було схоже на спостереження за однією з моїх дітей на спортивних перегонах, коли всі робили ставки. Це було просто блискуче. У залі також були люди, які робили ставки, і я дуже, дуже вдячна кожному, хто зробив ставку", - сказала Елісон Грін, оброблювачка яєць на фермі Фентон, в інтерв'ю після аукціону.

Кругле яйце / Фото: Bearnes Hampton Littlewood Auctioneers

За три роки роботи на фермі і приблизно 30 000 яєць, які вона обробляла щотижня, Грін сказала, що ніколи не бачила нічого схожого на сферичну шкаралупу, яку вона виявила в січні.

Щоб переконатися, що яйце не зіпсується, команда законсервувала його в солі до дати аукціону. Грін припустила, що хто б не купив яйце, він його не з'їсть, оскільки, ймовірно, купує його через його рідкісність – або ж через його абсурдність.

Переможна ставка залишила Грін шокованою.

Спочатку вона сподівалася, що яйце буде продано дорожче, ніж за 10 фунтів стерлінгів, але її очікування були розвіяні. Спочатку вона пообіцяла купити яйце сама, якщо здаватиметься, що його продадуть за низьку ціну.

Нагадаємо, чоловік несвідомо купив історичний документ за $4 та продав його за понад $7 000 000. Документ був захований за картиною.

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