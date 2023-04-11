"Йди до світла": Мережу до сліз зворушили останні слова жінки до чоловіка, який помирає (відео)

Жінка казала чоловікові, щоб повертався додому, коли його хвороба буде вилікувана.

Мережу зворушило відео прощання у лікарняній палаті 83-річної жінки з Китаю з 87-річним чоловіком, який помирає. Пара прожила разом 56 років.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Відеоролик прощання, який записав онук подружжя Ці, опублікували в Douyin 4 квітня. Ці кадри переглянули вже кілька мільйонів людей.

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На відео зафіксовано, як жінка заохочує чоловіка "йти до світла", ніжно погладжуючи його волосся.

"Йди до світла. Не губись. Відпусти все. Якщо настав час йти, давай підемо без жалю", – прошепотіла жінка з муніципалітету Тяньцзінь своєму чоловікові.

За словами Ці, його бабуся залишалася сильною перед дідусем, який страждав на рак легенів.

Вона також говорила про прекрасне майбутнє зі своїм чоловіком, хоча знала, що цього не станеться.

"Повертайся додому після того, як твоя хвороба буде вилікувана. Давай складемо один одному компанію ще на кілька років і на 60-ту річницю весілля давай попросимо наших дітей влаштувати велику вечірку. Я не приїду до тебе найближчими днями. Я чекатиму на тебе вдома", – казала жінка своєму чоловікові.

За словами Ці, свідки цього прощання в лікарняній палаті були зворушені до сліз.

Нагадаємо, у США жінка трагічно загинула в ДТП всього за кілька годин після того, як поховала свого чоловіка. Сиротами залишилися шестеро дітей подружжя.

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