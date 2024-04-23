"Йдуть перемовини про мир": переможниця "Битви екстрасенсів" зробила несподіване передбачення

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасикова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зробила розклад на картах Таро та зазначила, що останні кілька місяців тривають переговори про "мир та закінчення війни".

"Зараз, як не дивно, Рашка (Росія - ред.) якимось чином співпрацює з НАТО і домовляється з НАТО. Або НАТО з Рашкою. І перемовини про мир, завершення, як воно далі буде і хто що кому компенсує. Ми також усі в очікуванні", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова відповіла, чи буде перемир'я між Росією та Україною на період Олімпійських ігор, як це пропонує Еммануель Макрон. Вона зазначила, що цього не станеться.

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