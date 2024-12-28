Є місто, де автобуси піднімаються на 20 поверхів, а метро — це монорейка через будівлі

Жителі Чунціна, одного з найбільших міст Китаю, живуть у реальності, де переміщення між будівлями часто відбувається на рівнях вище землі, створюючи враження футуристичного світу.

Про це пише видання The Mirror.

Величезне місто займає територію, схожу за розміром на Австрію. Там переплітаються багаторівневі автомагістралі, монорейкові лінії, які проходять через житлові квартали, та величезні хмарочоси. Місцеві жителі називають місто "футуристичним кошмаром", і його вигляд нагадує сцени з фільму "Той, хто біжить по лезу".

Люди описують, що їх життя в Чунціні протікає на різних рівнях.

Чоловік живе на 18-му поверсі, а до метро спускається на 12-й. Він зазначає, що сонячне світло — це розкіш для тих, хто живе на нижчих поверхах.

Чунцин — китайське місто, яке стало найбільшим у світі за площею і населенням після об'єднання з сусідніми районами в 1997 році. Місто вирізняється своєю унікальною інфраструктурою: метро тут є монорейковою системою, що проходить через будівлі на висоті. Автобуси рухаються по вузьких естакадах, піднятих на 20 поверхів, а дорожня мережа складається з спіралей і мостів, що ускладнює, але й робить пересування мегаполісом захоплюючим.

Це місто також стикається з екстремальними погодними умовами, як, наприклад, нещодавня спека до 40°C. Щоб охолодити вулиці, влада застосувала ракетне обстрілювання йодистим сріблом для виклику дощу, але це призвело до несподіваних наслідків — сильні вітри підняли спідню білизну з балконів, що стало основою для "криси спідньої білизни". Чунцин є прикладом футуристичної урбанізації, поєднуючи інноваційну архітектуру з реальними викликами міського життя.

Нагадаємо, стало відомо, як зрозуміти, яка людина, чи доброзичлива, наївна чи впевнена у собі.

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