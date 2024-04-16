"Є наказ": шаманка попередила про плани Росії напередодні "сакральної дати" 9 травня

Шаманка Сейраш вважає, що Росія напередодні 9 травня може обстріляти Україну ракетами, а окупанти намагатимуться здійснити прорив на фронті.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Шаманка вважає, що напередодні 9 травня окупанти можуть завдати масований ракетний удар по Україні.

"Випадає скоріше за все щось напередодні 9 травня. Є загроза обстрілу, масштабного або болючого. Є щось пов'язано із захоплення ділянки на фронті. Щось можливо навіть нечесним шляхом. Це можуть бути неочікувані дії на якісь ділянці фронту, щоб ми відійшли звідкись. У них це важко йде. Але наказ є", - пояснила вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала подію, яка ознаменує перемогу України.

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