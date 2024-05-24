Єдина на планеті річка, що кипить: дослідник приголомшив, приготувавши у воді локшину (відео)

Британський дослідник та ютубер Джей Свінглер наважився пройти найгіршими тропічними лісами Амазонки, щоб знайти єдину в світі річку, що кипить, та зміг приготувати локшину в горщику, просто наливши річкову воду.

Про це пише Daily Star.

Назва унікальної швидкоплинної річки, температура якої сягає до майже 100 градусів – Шанай-Тімпішка. Вчені вважають, що річка протікає над глибокими тріщинами в земній корі, що дозволяє річковій воді нагріватися ядром планети.

Коли вона врешті-решт досягає самої Амазонки, вода в ній просто тепла, але біля витоків Шанай-Тімпішка досить гаряча, щоб зварити яйце.

Шанай-Тімпішка / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Прибувши до Перу, місцеві зустріли Джея "як королівську особу", вручивши йому свіжі кокоси та гігантські кавуни. Але дістатися до самої річки, яка настільки гаряча, що вбиває будь-яку тварину, якій не пощастило впасти в неї, було непростим завданням. Він сказав: "Нам довелося плисти човном догори однією з найнебезпечніших річок світу – Амазонкою. Вона наповнена всілякими істотами, зокрема крокодилами, ягуарами, анакондами, електричними вуграми і піраньями".

Мандрівник відвідав єдину на планеті річку, що кипить / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Їхній місцевий гід, Джек, поділився цінними знаннями і познайомив із містичними травами, які буквально підірвали їхній мозок. І весь час, коли вони наближалися до легендарної річки, вода під їхнім човном ставала теплішою.

Свінглер поділився: "Я наближався до будиночка, де збирався зупинитися на тиждень. Вода ставала все теплішою – майже до такої міри, що я міг опустити в неї руку, не обпікаючи її".

Він навіть наважився зануритися і сказав: "Єдине, як я можу описати температуру цієї води, це те, що вона була гарячішою, ніж середньостатистична ванна, яка досягає температури 43°C. Я знаю, що це звучить не так вже й погано, але думка про те, що я не зможу вхопитися за борти ванни і вилізти з неї, як це можна зробити вдома, робила це нестерпним".

Джей Свінглер / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Джей зазнав власних страждань, коли, намагаючись зняти великим планом колону вогняних мурах, що марширували джунглями, одна з них вкусила його за руку. Укус вогняної мурахи – один з найболісніших серед усіх комах, а в деяких випадках навіть смертельний.

Вогняна мурашка / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Серед наслідків сильний біль у грудях, блювота, потовиділення і задишка. Джей відчував симптоми, схожі на серцевий напад. "У мене піднялася температура, кров потекла венами і врешті-решт дісталася до пахви, повністю онімівши руку", - пригадав він. "Я почав хвилюватися, тому що цей біль поширювався на мої груди".

Щоб збалансувати агонію, місцевий гід Джек пригостив Джея секретною амазонською травою, яка під час вдихання спричиняє сильне викидання дофаміну.

Мандрівник відвідав єдину на планеті річку, що кипить / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Джей продовжував: "Вона миттєво з'єднується з нервовою системою вашого тіла, що спричиняє настільки великий сплеск дофаміну, що тимчасово переповнює емоційну здатність вашого мозку, очищаючи всі думки в голові і призводячи до відчуття ейфорії. Не можу сказати, що я коли-небудь відчував це раніше, хоча я зроблю застереження: є повідомлення про людей, які пробували це, і в результаті вони плакали, чхали, блювали і навіть відчували небажані позиви до дефекації. Тож, якщо ви коли-небудь опинитеся наодинці в тропічних лісах Амазонки з добрим перуанцем на ім'я Джек, у якого є ця трава, будьте обережні!".

Пізніше вони взяли участь у церемонії аяхуаски – вживання психоактивного напою, який, як дехто стверджує, дозволив їм побачити обличчя Бога.

Але головною подією подорожі для Джея було не те, що він побачив небеса, а те, що він відчув смак дому. Спочатку він розбив яйце, яке йому якимось чином вдалося зберегти цілим протягом всієї подорожі з Великої Британії, і поклав його до сталевої чашки.

Мандрівник відвідав єдину на планеті річку, що кипить / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Помістивши чашку в річку Шанай-Тімпішка на декілька хвилин, він зварив яйце.

Мандрівник відвідав єдину на планеті річку, що кипить / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Далі він приготував локшину. "Ось моя локшина з куркою та грибами", - сказав Джей. "Я змішаю це яйце з локшиною, зачерпну річкову воду і почну вливати її, і отримаю локшину зі смаком курки та грибів". Експеримент завершився успіхом.

Мандрівник відвідав єдину на планеті річку, що кипить / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Це унікальний досвід, який може бути недоступним для майбутніх поколінь. Джей звернув увагу на те, що незамінні тропічні ліси Амазонки з усіма їхніми унікальними рослинами і тваринами вирубуються лісорубами з неймовірною швидкістю. Територія розміром з футбольне поле знищується щохвилини кожного дня.

Мандрівник відвідав єдину на планеті річку, що кипить / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Джей пообіцяв зробити свій внесок, пожертвувавши 10 пенсів на благодійність тропічних лісів за кожного нового підписника його каналу на YouTube. Він пояснив: "Це означає, що якщо це відео набере 50 000 нових підписників, я пожертвую 5 000 фунтів стерлінгів організації, яка посадить тисячі дерев для нас".

Нагадаємо, що відомо про єдине місце у світі, де люди можуть уникнути покарання за вбивство. Місцеві чиновники ще не встигли розібратися з цим питанням.

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