Єдина вижила в авіакатастрофі: історія та фото жінки, яка 192 години боролася за життя у джунглях

Мешканці Нідерландів вдалося вижити протягом 192 годин на самоті у в'єтнамських джунглях після того, як вона була єдиною, хто вижив у авіакатастрофі.

Її історію пригадало видання LADbible.

У листопаді 1992 року Аннет Герфкенс та її наречений Віллем ван дер Пас летіли з Хошиміна в романтичну п'ятиденну подорож до прибережного міста Нячанг.

Спочатку Герфкенс нервувала перед посадкою на невеликий літак, але її партнер, з яким вона зустрічалася вже 13 років, переконав її, що це найкращий спосіб дістатися місця призначення.

Аннет Герфкенс із нареченим / Фото: Annette Herfkens

Однак найгірші побоювання Аннет незабаром справдилися, коли 16-річний радянський літак Як-40 врізався в порослий деревами хребет на горі Фха після того, як через погану погоду знизився надто низько.

Інші 25 пасажирів і шестеро членів екіпажу, серед яких був і наречений Герфкенс, або загинули одразу після падіння літака, або померли внаслідок отриманих травм протягом наступних днів.

Згорьована втратою коханого, Аннет була змушена провести ще вісім днів на самоті у в'єтнамських джунглях, перш ніж рятувальники змогли знайти її.

Як Аннет Герфкенс пережила 192 години в джунглях

Протягом наступних восьми днів Герфкенс, якій на той час був 31 рік, вела виснажливу боротьбу за життя, оскільки інші врятовані гинули навколо неї.

В інтерв'ю журналу Vice вона розповіла, що прокинувшись, виявила на собі мертве тіло незнайомця: "Він усміхався мені", - пригадала вона. "У нього була прекрасна усмішка на обличчі, але він був дуже білий; білий, як мертва людина".

Герфкенс була жива, але тяжко поранена: у неї була розірвана легеня, 12 зламаних кісток у стегні та коліні, а щелепа "відвисла".

Спочатку її супроводжував в'єтнамський бізнесмен. Однак з кожним днем він ставав все слабшим і помер.

Інстинкт виживання

Опинившись наодинці в джунглях, Герфкенс пояснила, що вона зосередилася на своєму виживанні: "Яка у мене була альтернатива?".

Протягом наступних восьми днів вона використовувала ізоляцію з крила літака для збирання питної води і з усіх сил намагалася врятуватися від голоду.

"Я жила моментом", - пояснила вона в інтерв'ю The Guardian. "Я вірила, що мене знайдуть... Я не думала: "А якщо прийде тигр?". Я думала: "Я розберуся з цим, коли прийде тигр". Я не думала: "А якщо я помру?". Я думала: "Я розберуся з цим, коли помру".

Вісім днів потому уламки літака знайде місцевий поліцейський, який спочатку втік, побачивши Герфкенс.

"Спочатку він подумав, що я привид – він ніколи раніше не бачив білу жінку", однак чоловік повідомив місцеву владу, і через 192 години вона була врятована.

Аннет Герфкенс / Фото: Annette Herfkens

Відтоді Герфкенс написала книжку про своє виживання під назвою Turbulence: A True Story of Survival, опубліковану 2014 року, і повернулася на місце катастрофи.

Нагадаємо, 89-річна бабуся зі зламаними ребрами вижила в лісі. Вона пила дощову воду та говорила з лисицею.

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