Єдине місто, де все населення живе в одній будівлі: де воно розташоване та фото

Чоловік відвідав місто, де всі живуть в одній будівлі та дуже рідко виходять із дому.

У новому відео, опублікованому на YouTube-каналі Seek Discomfort, досліджується історія Begich Towers, зокрема і тих, хто там мешкає.

Так, у місті Віттіер, розташованому на південному узбережжі Аляски, проживає 263 мешканці (станом на 2023 рік), і всі вони живуть під одним дахом.

На початку відео автор ділиться деякою довідковою інформацією про незвичний об'єкт, зокрема про те, як житловий будинок пристосований для довготривалого проживання.

"Це Begich Towers, 14-поверховий будинок, в якому проживає майже все населення міста", - починає він. "Побудований у розпал холодної війни для розміщення військ, дислокованих у цій місцевості, він був спроєктований таким чином, щоб мешканці могли залишатися всередині будівлі тижнями підряд під час несприятливих погодних умов. Із місцевим продуктовим магазином, школою, церквою і поштовим відділенням, розташованими всередині цієї будівлі, Begich Towers більше схожий на укриття від радіоактивних опадів, ніж на житловий будинок".

Віттіер / Фото: YouTube/Seek Discomfort

Будівництво будівлі було завершено 1957 року, і вона допомогла Віттіеру отримати прізвисько "місто під одним дахом".

Будинок Begich Towers на Алясці / Фото: YouTube/Seek Discomfort

Далі блогер дослідив внутрішню частину Begich Towers, показуючи підвал, в якому розташовані поштове відділення і невелика крамниця з банкоматом. Далі йде тунель, який з'єднує мешканців зі школою.

Він зазначив, що деякі мешканці здаються привітними, а "інші – ні", коли він знімав у будівлі.

У підвалі Begich Towers розташоване поштове відділення / Фото: YouTube/Seek Discomfort

Одна з мешканок на ім'я Джун дала інтерв'ю про те, як це – жити в такому унікальному місці, і про свою історію.

Вона розповіла, що до того, як вирішила оселитися в цьому будинку, вона жила на човні, але це зайняло деякий час, щоб отримати там житло.

"Нам знадобилося декілька років, щоб оселитися в цьому будинку, тому що нам довелося чекати, поки деякі квартири з'являться на продаж", - сказала вона.

Вона розповіла, що однією з переваг життя в Begich Towers є те, що в "ясні ночі" на вершинах гір можна спостерігати північне сяйво: "Я бачу Північне сяйво вже 40 років, і мені це подобається!".

Нагадаємо, що відомо про дивний закон про заборону смерті в одному з найхолодніших міст світу. Він діє протягом десятиліть.

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