Єдиним на планеті трійнятам великої панди виповнилося 10 років – фото

Вони святкували день народження улюбленим бамбуковим тортом.

Найстаріші трійнята великої панди у світі – Мен Мен, Шуай Шуай та Ку Ку – досягли 10-річного віку.

Як пише Книга рекордів Гіннеса, їхній день народження був 29 липня.

Тріо відсвяткувало цю подію в сафарі-парку Чимелонг в Гуанчжоу, Китай, де їм вручили торт, а відвідувачі заспівали їм пісню про день народження.

Торт був виготовлений з їхніх улюблених продуктів: пагонів бамбука, моркви, шматочків фруктів та медової води.

Найстаріші у світі панди-трійнята / Фото: Guinness World Records

Трійнята народилися 2014 року, всі з різницею у чотири години. Їхня мама Цзюй Сяо першою народила Мен Мен, єдину дівчинку в посліді.

Усіх трьох дитинчат згодом вигодовували вручну, щоб підвищити їхні шанси на виживання.

Найстаріші у світі панди-трійнята / Фото: Guinness World Records

Зареєстровано всього чотири випадки народження трійнят великої панди, і подробиці про перших трьох дуже мізерні.

Китайський центр зі збереження і дослідження великої панди підтвердив, що Мен Мен, Шуай Шуай і Ку Ку залишаються єдиними трійнятами панди, що вижили, у світі.

Найстаріші у світі панди-трійнята / Фото: Guinness World Records

Хорошою новиною є те, що чисельність диких панд тепер відновлюється після багатьох років спаду, і Міжнародний союз охорони природи перекласифікував їх як "уразливих" замість тих, хто "під загрозою зникнення". А минулого місяця Мен Мен народила власне дитинча панди.

На сьогодні у сафарі-парку Чимелонг народилося 11 дитинчат панди, які з’явилися на світ у результаті вісьмох вагітностей, за що парк отримав прізвисько "Благословенна земля панд".

Середня тривалість життя панди у дикій природі становить 15–20 років, а неволі вона збільшується до 30 років. Найстарішою пандою у світі була самиця за окликом Цзя Цзя, яка померла 2016-го у віці 38 років.

Ось ще декілька літніх тварин, які відсвяткували свій день народження за останні місяці:

Фату, найстарішій з горил, що нині живуть у неволі, у квітні виповнилося 67 років. Її привіз до Європи 1959-го французький моряк, який використав її, щоб сплатити рахунок у барі; потім Фату придбав торговець тваринами і продав у Берлінський зоопарк, де вона мешкає відтоді.

Белла, найстаріший у світі орангутанг, що нині живе в неволі, також відсвяткувала свій день народження у квітні. Їй виповнилося 63 роки, і в її будинку в зоопарку Хагенбек у Гамбурзі їй подарували торт із м'якого рису та різних фруктів.

Орангутанг Белла / Фото: guinnessworldrecords.com

Яну, найстарішому з нині живих лінивців у неволі і найстарішому лінивцю у неволі за всю історію, виповнилося 54 роки. Це більш ніж удвічі перевищує середню тривалість життя його виду.

Лінивець Ян / Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, нещодавно перша у світі "дитина з пробірки" відсвяткувала 46-річчя. Вона з'явилася на світ 25 липня 1978 року.

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