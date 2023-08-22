Єдиний у світі: у зоопарку США народився унікальний жираф без плям

Плями потрібні жирафам для маскування у дикій природі. Кожен жираф має унікальний набір плям, проте ця тварина має однорідний коричневий колір.

У зоопарку штату Теннессі (США) народився рідкісний жираф, який не має плям.

Про це передає CBS News.

На думку науковців, це єдиний у світі жираф такого окрасу.

Самка жирафа, яка народилася 31 липня, має однорідний коричневий колір, позбавлений характерного плямистого малюнка. У зоопарку "Брайтс" повідомили, що ріст жирафа вже 1,8 м, і маля перебуває під наглядом своєї матері та співробітників зоопарку.

Точна причина, чому тварина відрізняється від інших своїх родичів, поки що неясна. За словами директора зоопарка Девіда Брайта, останній зареєстрований однотонний сітчастий жираф був зафіксований в Токіо в зоопарку Уено у 1972 році.

"Міжнародне висвітлення нашого дитинчати жирафа без плям може привернути вкрай необхідну увагу до збереження жирафів. Дикі популяції вимирають. Лише за останні три десятиліття втрачено близько 40% популяції диких жирафів", – зазначив засновник зоопарку Тоні Брайт.

Наразі зоопарк оголосив конкурс на найкраще ім'я для тварини. Поки що в лідерах імена мовою народу суахілі: Фіраялі (незвичайна), Шакірі (неперевершена), Джамелла (чудова) та Кіпеке (унікальна).