Єдиний у світі жираф без плям: зоопарк розсекретив ім'я рідкісної тварини – фото

Зоопарк Теннессі оприлюднив ім'я свого бездоганного жирафа без плям, який народився у липні.

Про це пише nypost.com.

Працівники створили онлайн-голосування на найкраще ім'я для самки. В лідерах були імена мовою народу суахілі: Фіраялі (незвичайна), Шакірі (неперевершена), Джамелла (чудова) та Кіпеке (унікальна).

Свої голоси віддали майже 40 000 людей. І ось зоопарк заявив, що зупинив свій вибір на Кіпеке. Воно перемогло з перевагою 6000 голосів.

Жираф без плям / Фото: Brights Zoo

Заклад вважає, що Кіпеке – єдиний відомий сітчастий жираф без плям у світі.

"Що робить її такою рідкісною? Простіше кажучи, вона народилася без плям. Ми знаємо, що востаннє це відбувалося 1972 року у Токіо, Японія", — йдеться у заяві.

Жираф без плям / Фото: Brights Zoo

У зоопарку "Брайтс" також повідомили, що Кіпеке "одразу прийняли усі жирафи".

"Вони ставляться до неї так, як вважають, що вона нічим не відрізняється від будь-якого іншого жирафа, народженого тут, у зоопарку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найстаріша курка у світі живе в розкоші та щодня вимагає незвичайний сніданок. Їй виповнився 21 рік.

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