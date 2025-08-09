Єдиний на планеті білий жираф зник: що з ним сталося

Білий жираф. Фото: Громадська організація з охорони природи Ішакбін

Реклама

В африканській савані живе тварина, яку неможливо сплутати з іншою. Це жираф із рідкісною генетичною особливістю — лейцизмом. Його шерсть майже повністю білосніжна, лише на спині та шиї видно тьмяні плями. Така пігментація трапляється надзвичайно рідко не лише серед жирафів, а й серед усіх тварин на планеті.

Про це повідомило видання IFLscience.

На відміну від альбінізму — повної відсутності пігменту меланіну — лейцизм є проміжним станом між повним знебарвленням і типовим забарвленням.

Реклама

Меланін виконує важливі функції: він допомагає регулювати температуру тіла, захищає від ультрафіолетового випромінювання, маскує від хижаків, бере участь у розвитку та роботі органів, підтримує рівень кисню в крові та навіть захищає від паразитів і забруднювачів. Через його відсутність або нестачу тварини з альбінізмом чи лейцизмом у дикій природі зазвичай живуть менше.

Ще п’ять років тому він не був самотнім. У заповіднику Ішакбіні Хірола в окрузі Гарісса, Кенія, поруч із ним жила мати та маленьке теля. Але в 2020 році браконьєри вбили обох. Малюкові тоді було менше дев’яти місяців. Ця подія стала потрясінням для місцевої громади, яка вважала себе хранителями цього унікального виду.

Після інциденту єдиного вцілілого самця обладнали GPS-трекером, який щогодини передавав дані про його місцезнаходження. Це зробили, щоб запобігти новим нападам браконьєрів та зберегти рідкісний вид. Відтоді жираф майже не з’являється поблизу людей.

Нагадаємо, 8 серпня єдиній в Україні та одній з найстаріших в Європі горилі Тоні виповнився 51 рік.