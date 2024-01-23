Єгиптянина, якого вигнала 83-річна бабуся, кинула нова коханка через SMS із третьою пенсіонеркою

Єгипетського "хлопчика-іграшку", який залишив із розбитим серцем 83-річну британську бабусю Айріс Джонс, кинула його нова коханка, яка упіймала його за листуванням із третьою пенсіонеркою.

Про це пише Mirror.

Анджела Роджерс думала, що знайшла справжнє кохання з Мохамедом Ібрагімом, який потрапив до заголовків ЗМІ усього світу, коли одружився з Айріс. Але їхні стосунки, які почалися через декілька тижнів після розлучення Мохамеда з Айріс, швидко зіпсувалися, коли вона виявила, що він листувався з 69-річною вдовою.

Анджела Роджерс і Мохамед Ібрагім / Фото: Daily Mirror

61-річна мама 11 дітей зізналася, що витратила 5000 фунтів стерлінгів на їхній роман після того, як Мохамед, який був більш ніж на 22 роки молодший від неї, залицявся до неї з квітами, перш ніж у них стався "найкращий секс у світі".

Вона сказала, що він чіплявся до неї з проханням дати готівку, щоб завершити розлучення з Айріс, і двічі освідчувався, не купуючи каблучку.

Але Анджела вигнала його, коли виявила, що він листувався з іншою жінкою. Вона каже: "Він нахлібник, який явно має відношення до літніх жінок. Я не хочу, щоб він завдав комусь шкоди".

Розлучена Айріс приголомшила глядачів This Morning 2021 року, поділившись яскравими подробицями свого сексуального життя з Мохамедом. Пара одружилася в листопаді 2020 року після знайомства через Facebook, але провела два роки у розлуці, перш ніж він отримав британську візу.

Айріс Джонс і Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

У липні минулого року Мохамед із Каїра переїхав із бунгало Айріс до Вестон-сьюпер-Мер, Сомерсет. Жінка його вигнала. Протягом декількох тижнів він залицявся до Анджели, яка потоваришувала з ним двома роками раніше – також на Facebook – після прочитання його історії. Вона каже: "Я знала, що він був єгипетським іграшковим хлопчиком. Я подумала, що 37-річний чоловік робить із 83-річною?".

Зрозумівши, що вони з Айріс розлучилися, Анджела зв'язалася з Мохамедом і сказала, що сподівається, що з ним усе гаразд. Вона розповіла: "Наступне, що він просить, — зателефонувати мені по відео. Я надіслала йому свій номер і він зателефонував мені з пабу. Він сказав, що був у депресії та самотній. Він казав мені, що я красива, і питав, чи можемо ми зустрітися. Я подумала, що оскільки ми розмовляли у Facebook протягом двох років, він не був зовсім незнайомою людиною. Я розумію, що це зараз здається дурістю. Тому я сказала йому, що маю вільну кімнату, і він може прийти в гості. Я була самотня 14 років. Це найбільша помилка, яку я коли-небудь робила".

Анджела Роджерс / Фото: Daily Mirror

Вони зустрілися особисто, коли Мохамед проїхав поїздом 360 км із Сомерсета до будинку Роджерс у Лідсі. Вона каже:

"Коли ми зустрілися, він узяв мене на руки і кричав: "Моя королева, моя дівчинка, моя дівчинка". Я досить сором'язлива людина, станція була дуже заповнена, і всі дивилися. Потім він приніс мені 24 білі троянди та коробку винограду. Це було мило".

Повернувшись до своєї квартири, вона приготувала спагеті болоньєзе, і вони подивилися фільм, перш ніж вона показала йому вільну кімнату. Але це було не те місце, де він залишився. "Мені соромно зізнатися, але з якоїсь причини він опинився в моєму ліжку", - зізнається вона.

Мохамед Ібрагім / Фото: Daily Mirror

Мохамед повернувся додому наступного дня, але продовжував телефонувати. Почервонівши, Анджела каже: "Він казав мені, що я гарна, а потім сказав, що у нас був найкращий секс, який він колись мав у своєму житті". Після п'яти тижнів візитів Мохамед опустився на одне коліно та освідчився на пішохідному мосту у Лідсі.

Анджела розповіла: "У нього не було каблучки, але він все одно запропонував мені вийти за нього заміж. Я сказала "ні". Він мав засмучений вигляд і запитав, чому. Я сказав, тому що ми не були разом так довго. А ще він був досі одружений із Айріс. Одурманена Анджела через декілька місяців переїхала до квартири Мохамеда, за що, за її словами, заплатила 1800 фунтів за нові меблі.

Вона додала: "Здавалося, він ніколи не засунув руку до кишені. Якби у нас була риба зі смаженою картоплею, я заплатила би. Ми поїхали на день до Скарборо, і я заплатила 37 фунтів за нашу недільну вечерю. Він навіть цигарок собі не купив. Я купила йому одяг, кросівки, лосьйон після гоління. Я оплатила йому проїзд автобусом і їжу. Я не хотіла нічого казати. Я надто м'яка для власного блага".

Анджела Роджерс і Мохамед Ібрагім / Фото: Daily Mirror

Вона сказала, що він також попросив у неї 800 фунтів, щоб сплатити розлучення з Айріс, але вона відмовилася. Коли в жовтні він знову освідчився, Роджерс погодилася, хоч каблучку Мохамед так і не купив. Вона сказала: "Він казав мені, що кохає мене. Він міг бути таким чарівним. Він був дуже переконливим – я вірила кожному його слову. Коли ми виходили, він тримав мене за руку. Мені подобалося, як він зі мною поводився".

Тим часом, як стверджує жінка, Мохамед продовжував позичати гроші, говорячи, що поверне. За її словами, у якийсь момент вона дала йому 550 фунтів стерлінгів після того, як він сказав їй, що його батько серйозно хворий у Єгипті і йому треба його відвідати.

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Через декілька днів Мохамед зателефонував пізно ввечері. Вона пригадала розмову: "Він сказав, що це хороші новини: зателефонував лікар, і його батько чудово одужав". Він повернувся раніше, ніж очікувалося, і повернув 300 фунтів стерлінгів.

Але в листопаді Анджела отримала повідомлення у Facebook від іншої жінки після публікації фотографії її з коханим.

"Там було написано щось на кшталт: "Якого біса, чому ти на фотографії з Мохамедом?". Я відповіла: "Бо ми разом". Вона сказала мені, що він писав їй повідомлення. Схоже, його хобі — листуватися з жінками літнього віку. Вона була 69-річною вдовою", - поділилася Роджерс.

Мохамед Ібрагім / Фото: Daily Mirror

Анджела сказала про це Мохамеду, який, за її словами, розлютився: "Він казав: "Чому ти розміщуєш мої фотографії на Facebook?". Він кричав, лаявся. Я почувалася засмученою та убитою горем". Зрештою, вона сказала Мохамеду, що хоче, щоб він пішов. Коли він продовжував телефонувати, вона заблокувала його номер.

Анджела каже: "Я попросила його сказати мені правду. Чому він одружився з 83-річною жінкою? Чи кохав він її, чи йому потрібна була віза? Він засунув пальці у горло і видав блювотний звук. Він сказав, що пробув у Великій Британії з Айріс два тижні, перш ніж дізнався, що в неї вставні зуби. Він використав її так само, як використовував мене". Після розриву Анджела написала Айріс, яка, за її словами, "дуже мила".

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

Анджела побоюється, що Мохамед, який, за її словами, зараз працює зварювальником, використовує жінок у Великій Британії, оскільки він відчайдушно хоче продовжити свою візу, термін дії якої спливає у червні цього року.

Вона додала: "Я була дуже засмучена, але тепер збираюся залишитися сама. Я говорю це тому, що не хочу, щоб ще якісь пані попалися на його брехню. Він зробить усе, щоб продовжити візу. Я сподіваюся і молюся, щоб його депортували назад до Каїра, щоб він не зміг обдурити жодну іншу пенсіонерку".

Мохамед Ібрагім / Фото: Daily Mirror

Зі свого боку, Мохамед відмовився відповідати на звинувачення. Він сказав, що винаймав кімнату, стверджуючи, що Анджела намагалася прославитися за рахунок його імені. У відео в соціальних мережах він розповів, що мешкав з нею в одному будинку в Лідсі. В одному з роликів він сказав: "Я переїхав на північ після того, як попрощався з цією жінкою на декілька тижнів. Але я знову повернувся до свого району".

В іншій публікації він закликав жінок, які стежать за ним у соціальних мережах, "дати йому спокій". Він сказав: "Деякі ідіотки, деякі тролі хочуть прославитися на моїй спині. Це повідомлення для всіх жінок та дівчат, які стежать за мною. Залиште мене в спокої".

Нагадаємо, раніше Мохамед Ібрагім заявив, що Айріс Джонс поводилася з ним як із секс-рабом. Він відповів на закиди своєї колишньої.

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