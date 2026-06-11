Єгипетські піраміди могли будувати зовсім не так, як вважали раніше: нова теорія вчених

Хто і як побудував піраміди Єгипту / © pexels.com

Реклама

Проте сучасна археологія поступово розкриває таємниці найвідоміших споруд Стародавнього Єгипту. І правда вражає не менше, ніж найсміливіші фантазії.

Піраміди будували не раби

Одна з найпоширеніших легенд стверджує, що піраміди спорудили тисячі рабів під ударами батогів. Саме так їх часто показують у фільмах та історичних романах.

Однак археологічні знахідки свідчать про інше, пише Harvard Magazine.

Реклама

Під час розкопок біля плато Гіза археологи виявили ціле поселення будівельників із житловими кварталами, пекарнями, коморами та майстернями. Тут жили люди, які працювали над спорудженням пірамід, отримували їжу, медичну допомогу та були частиною добре організованої державної системи.

Дослідники знайшли залишки великої кількості хліба, яловичини та баранини, що свідчить: робітники харчувалися значно краще, ніж більшість населення того часу.

Вчені припускають, що основну частину робочої сили становили звичайні єгипетські селяни, які працювали на будівництві під час сезонних розливів Нілу, коли землеробство тимчасово зупинялося.

Як вдалося перемістити мільйони кам’яних блоків

Велика піраміда фараона Хуфу складається приблизно з 2,3 мільйона кам’яних блоків. Вага більшості з них становить від 2,5 до 15 тонн, а деякі гранітні елементи важать ще більше.

Реклама

Саме тому питання їх транспортування довгий час залишалося однією з головних загадок історії.

Традиційна теорія говорить про використання величезних зовнішніх рамп, якими блоки затягували за допомогою мотузок і дерев’яних саней. Але така конструкція мала б бути майже такою ж масштабною, як сама піраміда.

Нова теорія: приховані внутрішні рампи

Як будувалися піраміди / © Фото з відкритих джерел

2026 року дослідник Вісенте Луїс Росель Роїг представив математичну модель, яка пропонує інше пояснення.

Згідно з нею, будівельники могли використовувати систему спіральних внутрішніх рамп, які проходили всередині конструкції. Кам’яні блоки поступово піднімалися нагору спеціальними проходами, а після завершення робіт ці ділянки закривалися зовнішнім облицюванням.

Реклама

Якщо ця модель правильна, вона пояснює одразу кілька загадок:

як будівельникам вдалося працювати на великій висоті;

чому досі не знайдено залишків гігантських зовнішніх рамп;

як вдалося підтримувати надзвичайну точність геометрії споруди.

За розрахунками, щоб завершити піраміду приблизно за 27 років, необхідно було встановлювати один кам’яний блок кожні кілька хвилин. Такий темп виглядав би цілком можливим за умови ефективної організації робіт.

Для чого будували піраміди

Більшість єгиптологів погоджується, що піраміди були царськими усипальницями.

Для стародавніх єгиптян смерть означала не кінець існування, а перехід у потойбічний світ. Саме тому поховальні комплекси будували максимально міцними та довговічними.

Реклама

Навколо пірамід розташовувалися храми, дороги для процесій, господарські будівлі та інші споруди, які були частиною масштабного ритуального комплексу.

Популярні теорії про те, що піраміди були електростанціями, космічними маяками або спорудами інопланетян, не мають археологічних підтверджень.

Загадки, які досі не розгадані

Попри десятиліття досліджень, багато питань залишаються відкритими.

Як досягли такої точності?

Реклама

Сторони Великої піраміди майже ідеально зорієнтовані за сторонами світу, а похибка становить лише кілька сантиметрів на сотні метрів довжини.

Чи існують приховані приміщення?

Сучасні методи сканування за допомогою космічних мюонів уже виявили великі порожнини всередині піраміди Хуфу, призначення яких поки що невідоме.

Якими були всі технології будівництва?

Реклама

Археологи продовжують сперечатися щодо деталей підйому кам’яних блоків. Імовірно, використовувалося одразу кілька інженерних рішень, а не один універсальний спосіб.

Сучасна наука дедалі більше доводить, що піраміди є результатом неймовірної організації праці, математичних знань та інженерної майстерності стародавніх єгиптян.

Їх будували не раби й не загадкові прибульці, а тисячі добре організованих робітників, які працювали за чітким планом і використовували технології, що для свого часу були справжнім проривом.

І хоча багато таємниць уже вдалося пояснити, піраміди Гізи досі залишаються одним із найзагадковіших і найвизначніших творінь людської цивілізації.

Реклама

FAQ

Хто насправді побудував єгипетські піраміди?

Сучасні археологічні дослідження показують, що піраміди споруджували не раби, а професійні робітники, ремісники та сезонні працівники з різних регіонів Єгипту, які жили у спеціально збудованих поселеннях і отримували забезпечення від держави.

Як будували піраміди без сучасної техніки?

Найімовірніше, кам’яні блоки перевозили на дерев’яних санях, а для підйому використовували систему рамп. Нова наукова теорія також припускає існування прихованих спіральних внутрішніх рамп усередині самої піраміди.

Реклама

Яке справжнє призначення пірамід?

Основна наукова версія полягає в тому, що піраміди були царськими усипальницями та частиною великого ритуального комплексу, пов’язаного з віруваннями стародавніх єгиптян про життя після смерті. Попри численні альтернативні теорії, переконливих доказів іншого призначення споруд наразі не існує.

Новини партнерів