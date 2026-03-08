Єнот щодня проникає до квартири жінки з "подарунками"

Єнот

Мешканка міста Цинциннаті, США, поскаржилася на незвичайну проблему у своїй квартирі — до помешкання майже щодня навідується єнот.

Алексус Габбард розповіла WXIX-TV, що тварина проникає всередину через дірку в даху будівлі.

Американка, яка проживає у квартирі менше місяця, поділилася, що вперше почула дивні звуки на стелі ще 20 лютого. Згодом вона зрозуміла, що джерелом шуму є дикий звір.

1 березня жінці вдалося зняти на відео момент, коли єнот проник до її оселі. На кадрах видно, як тварина пробирається через отвір у кухонній шафі.

За словами Габбард, відтоді єнот з’являється у квартирі майже щодня. Він приносить із вулиці різне сміття, а також залишає екскременти просто у вітальні.

Жінка припускає, що тварина потрапляє до будівлі через отвір у даху, після чого пробирається до її квартири через кухонні конструкції.

Особливе занепокоєння у неї спричиняє безпека сина, який має серйозні проблеми зі здоров’ям.

«Мій син має церебральний параліч і не може ходити. Його основний спосіб пересування — повзання. Через це він не може безпечно пересуватися квартирою, адже я не знаю, які біологічні небезпеки можуть бути на підлозі», — розповіла жінка.

Після звернення орендодавець — компанія Savin Holdings LLC — встановив пастку для тварини, щоб спробувати вирішити проблему.

Тим часом єноти не вперше стають героями незвичайних історій у США. Нещодавно у штаті Вірджинія одного з цих звірів підозрювали у серії крадіжок у торговому центрі міста Ганновер.

Тварину знайшли непритомною від алкоголю на підлозі у ванній кімнаті магазину ABC Liquors у Чорну п’ятницю торік. За словами місцевих мешканців, той самий єнот раніше міг бути причетний до проникнень до студії карате та офісу поблизу.