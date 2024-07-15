Єнот влаштував наліт на гараж, об'ївся та не зміг втекти – кумедне фото

Користувачі Reddit шаленіють від єнота, який вдерся до чийогось будинку, познущався над чипсами та шоколадом і опинився в пастці під шафою, бо був надто товстим, щоб втекти.

У вірусній публікації видно дику тварину, яка лежить під стелажем, оточена пакетами з закусками.

Користувач Zerrish опублікував фото з підписом: "Єнот вдерся до гаража мого брата, з'їв тонну закусок і в процесі так розжирів, що застряг під шафою".

Люди були у захопленні від єнота і стверджували, що це ще одна причина любити тварин. Допис зібрав 78 000 вподобань і сотні коментарів.

Боже, як це смішно. Подивіться на маленького виродка

З кожним днем я все більше закохуюсь в єнотів

Вибір було зроблено. Мудрий? Звичайно, ні. Сумний? Звичайно. Вартий того? Можливо. Хоча б тому, що фотографія сміховинна

Вираз морди єнота говорить мені, що це може бути не перший випадок

Це фото з вечірки, про яке єнот пошкодує

Також інший юзер пригадав про свою зустріч з єнотом: "Коли я був молодшим, я працював у висококласній збройній охороні ночами. Будівля, в якій я працював, була схожа на склад, і ми з напарником сиділи попереду. У сміттєвому баку постійно застрягали єноти. Однієї ночі я вийшов патрулювати зовнішню територію, швидка 10-15-хвилинна прогулянка навколо будівлі. Коли я повертався, то зайшов у перші подвійні двері. Після того, як вони зачинилися, я озирнувся і побачив єнота, який наближався до мене. Я повністю завмер і перейшов в режим "Ого". Я відчинив двері і запитав: "Хочеш зайти, друже?", тому що мій мозок повністю переключився в режим "Ця штука просто дуже мила". Він хотів зайти. Він заходить і зупиняється біля моїх ніг, коли я усвідомлюю: "Якого хріна я це роблю? Я ж на роботі. Він не може сюди зайти". Тож я почав панікувати і казав: "Ні. Ні. Вибач, вибач. Тобі треба піти. Тобі треба піти."

Нагадаємо, "картопля-мутант" захопила квартиру жінки. Її не було вдома декілька місяців і після повернення вона добряче злякалася.

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