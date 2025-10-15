ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Єпископ

Єпископ / © Pixabay

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв
Єпископ

Єпископ заплутався у "гаремі" з 17 коханок та надіслав інтимні фото прибиральниці

Пікантні світлини та відео були призначені для інших жінок.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У Перу єпископ подав у відставку Папі Леву після того, як ватиканське розслідування виявило, що він таємно зустрічався з декількома жінками одночасно.

Про це пише The Times.

51-річного Сіро Кіспе Лопеса, єпископа Хулі, звинувачують у тому, що він мав до 17 таємних коханок. Хоча він заперечує звинувачення проти нього, які є частиною кампанії з наклепу "темних рук", Лопес подав у відставку Папі минулого місяця, більш ніж на двадцять років раніше, ніж зазвичай йдуть у відставку католицькі єпископи.

Розслідування Ватикану розпочалося після того, як журналіст перуанської газети Sin Fronteras Кевін Монкада виявив, що Сіро Кіспе Лопес обмінювався відвертими повідомленнями, фотографіями та відео з різними жінками. Крім того, він випадково надіслав фотографії та відео, призначені для своїх коханок, прибиральниці свого будинку, яка повідомила про це Католицьку Церкву.

"Монахиня, яка була однією з коханок Кіспе, ревнувала його до адвокатки, з якою також зустрічався єпископ, і надсилала інформацію про його справи третій коханці, яка посварилася з адвокаткою", - розповіла Паола Угас, перуанська журналістка, яка бачила ватиканський документ про розслідування. "Це була справжня мильна опера, але вона також підняла кришку над серйозним зловживанням владою. Багато з 17 жінок були занадто налякані, щоб заявити про це, тому що боялися його".

"Торік у квітні ми отримали інформацію про те, що одна з передбачуваних коханок єпископа практично побила іншу молоду жінку", - розповів Кевін Монкада в інтерв'ю журналу Hildebrandt Magazine. "Це стало спусковим гачком. Справа вийшла на поверхню, тому що жінки дізналися, що єпископ зустрічається з декількома з них одночасно, і це їх розлютило".

Вважається, що Кіспе випадково надіслав своїй прибиральниці фотографії та відео, призначені для коханок, що лише підтвердило її підозри. Жінка негайно подала скаргу до Католицької Церкви, стверджуючи, що бачила жіноче волосся в його душі і що "на його простирадлах були плями", які їй довелося відпирати.

У світлі всіх цих доказів Сіро Кіспе Лопес був змушений подати у відставку з посади єпископа, хоча він і заперечує висунуті проти нього звинувачення.

Нагадаємо, священник УГКЦ відзначився скандальною заявою, прирівнявши цивільний шлюб до «проституції без грошей».

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie