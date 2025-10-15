Єпископ заплутався у "гаремі" з 17 коханок та надіслав інтимні фото прибиральниці

Реклама

У Перу єпископ подав у відставку Папі Леву після того, як ватиканське розслідування виявило, що він таємно зустрічався з декількома жінками одночасно.

Про це пише The Times.

51-річного Сіро Кіспе Лопеса, єпископа Хулі, звинувачують у тому, що він мав до 17 таємних коханок. Хоча він заперечує звинувачення проти нього, які є частиною кампанії з наклепу "темних рук", Лопес подав у відставку Папі минулого місяця, більш ніж на двадцять років раніше, ніж зазвичай йдуть у відставку католицькі єпископи.

Реклама

Розслідування Ватикану розпочалося після того, як журналіст перуанської газети Sin Fronteras Кевін Монкада виявив, що Сіро Кіспе Лопес обмінювався відвертими повідомленнями, фотографіями та відео з різними жінками. Крім того, він випадково надіслав фотографії та відео, призначені для своїх коханок, прибиральниці свого будинку, яка повідомила про це Католицьку Церкву.

"Монахиня, яка була однією з коханок Кіспе, ревнувала його до адвокатки, з якою також зустрічався єпископ, і надсилала інформацію про його справи третій коханці, яка посварилася з адвокаткою", - розповіла Паола Угас, перуанська журналістка, яка бачила ватиканський документ про розслідування. "Це була справжня мильна опера, але вона також підняла кришку над серйозним зловживанням владою. Багато з 17 жінок були занадто налякані, щоб заявити про це, тому що боялися його".

"Торік у квітні ми отримали інформацію про те, що одна з передбачуваних коханок єпископа практично побила іншу молоду жінку", - розповів Кевін Монкада в інтерв'ю журналу Hildebrandt Magazine. "Це стало спусковим гачком. Справа вийшла на поверхню, тому що жінки дізналися, що єпископ зустрічається з декількома з них одночасно, і це їх розлютило".

Вважається, що Кіспе випадково надіслав своїй прибиральниці фотографії та відео, призначені для коханок, що лише підтвердило її підозри. Жінка негайно подала скаргу до Католицької Церкви, стверджуючи, що бачила жіноче волосся в його душі і що "на його простирадлах були плями", які їй довелося відпирати.

Реклама

У світлі всіх цих доказів Сіро Кіспе Лопес був змушений подати у відставку з посади єпископа, хоча він і заперечує висунуті проти нього звинувачення.

Нагадаємо, священник УГКЦ відзначився скандальною заявою, прирівнявши цивільний шлюб до «проституції без грошей».