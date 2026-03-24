Європейська країна пропонує 25 000 євро за відмову від водійських прав: умови

Влада Мальти запустила незвичайну програму, яка передбачає фінансову винагороду для громадян, готових тимчасово відмовитися від водіння. За це пропонують до 25 000 євро — приблизно 29 000 доларів.

Про це пише Oddity Central.

Ініціатива під назвою «Схема здавання водійських прав» спрямована на зменшення кількості автомобілів на дорогах. Країна має одну з найвищих щільностей транспорту в Європі, через що затори стали серйозною проблемою.

Міністр транспорту Кріс Бонетт пояснив, що програма має створити так званий «мобільний шок» — особливо серед молоді, щоб змінити звичку постійно користуватися автомобілем.

Учасникам пропонують щорічні виплати по 5 000 євро протягом п’яти років. В обмін вони повинні повністю відмовитися від керування транспортом на цей період. Якщо ж людина вирішить повернутися за кермо раніше, їй доведеться повернути отримані кошти.

Програма має чіткі умови:

учасники повинні бути молодшими 30 років, проживати в країні щонайменше сім років, мати водійські права не менше року та не мати серйозних порушень.

Щорічно на ініціативу виділяють близько 5 мільйонів євро, а кількість учасників обмежена тисячею осіб. Попри це, інтерес до програми вже виявився високим.

Цікаво, що після здавання посвідчення воно анулюється. Щоб отримати нове через п’ять років, доведеться знову пройти навчання, включно з мінімум 15 годинами водійських занять.

Основна мета програми — зменшити навантаження на дороги, стимулювати використання громадського транспорту та знизити рівень забруднення.

