Європі загрожують сильні посухи: чому зимових запасів води вже не вистачає, розповіли вчені

Посуха у Європі

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Рясні зимові дощі більше не гарантують Європі достатніх запасів води на літо. Підвищення температури змінює водний баланс, волога швидше залишає ґрунт і водойми, а рослини інтенсивніше віддають її в атмосферу. Через це дефіцит води може виникнути навіть після відносно вологого холодного сезону.

Ситуація у 2026 році показала, наскільки швидко може розвиватися такий сценарій. Після накопичення вологи взимку суха весна, велика кількість сонячних днів і високі температури сприяли її стрімкій втраті саме в період активного росту рослин.

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Спека буквально витягує воду із землі

Ключову роль у цьому процесі відіграє евапотранспірація. Цей термін об’єднує випаровування води з поверхні землі та водойм і транспірацію — виділення вологи рослинами через листя. За високої температури інтенсивність цих процесів зростає. Тому однакова кількість опадів за різних температурних умов може мати зовсім різний ефект, у прохолодному кліматі вода довше зберігається в землі, тоді як під час спеки значна її частина швидко повертається в атмосферу.

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Саме тому для оцінки загрози посухи вчені дедалі більше враховують не тільки кількість опадів, а й потенційні втрати вологи.

Імовірність екстремальних умов різко зросла

Дослідження показало значний вплив спричиненого діяльністю людини глобального потепління на швидкість висушування територій.

Тобто через глобальне потепління такі умови, за яких ґрунт і рослини надзвичайно швидко втрачають вологу, тепер можуть виникати приблизно у 80 разів частіше, ніж у кліматі без нинішнього рівня потепління. У Східній Європі дослідники розглядали період із січня до червня. Там імовірність подібних екстремальних умов зросла приблизно у 40 разів.

Ці дані демонструють, що температура стає самостійним і надзвичайно важливим фактором формування посухи. Навіть без рекордного скорочення опадів сильна спека здатна суттєво погіршити стан ґрунтів.

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Ґрунтові посухи можуть повторюватися частіше

Зміна клімату вже суттєво підвищила ризик висихання ґрунтів у Європі. У Західній Європі посуха, подібна до тієї, що спостерігалася з квітня до червня 2026 року, тепер може траплятися приблизно раз на 5 років. За оцінками вчених, через спричинене діяльністю людини глобальне потепління ймовірність такої посухи зросла приблизно у 5 разів.

У Східній Європі така сильна посуха за нинішнього клімату може траплятися приблизно раз на 15 років. Якби глобального потепління не було, подібні посухи виникали б приблизно в 11 разів рідше. Тобто зміна клімату значно збільшила ризик сильного висихання ґрунту.

Під найбільшим ударом — сільське господарство

Особливо небезпечним дефіцит ґрунтової вологи стає навесні та на початку літа. Саме в цей час багато сільськогосподарських культур активно розвиваються і потребують значної кількості води.

Якщо земля пересихає, рослини переживають водний стрес, сповільнюється їхній розвиток і зростає ризик втрати частини врожаю. Господарствам доводиться активніше використовувати системи зрошення, що додатково збільшує навантаження на річки, водосховища та підземні джерела. У результаті проблема виходить далеко за межі метеорології та безпосередньо впливає на продовольче виробництво й управління водними ресурсами.

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Від нестачі води страждають річки та енергетика

Тривале висушування територій може призводити до зниження рівня води в річках. Для Європи це особливо важливо через роль внутрішніх водних шляхів у перевезенні вантажів.

Низький рівень води здатний обмежувати завантаження суден і підвищувати транспортні витрати. Дефіцит води також створює проблеми для гідроенергетики та інших об’єктів, робота яких залежить від стабільного доступу до водних ресурсів.

За тривалих посух регіональна влада може бути змушена вводити обмеження на використання води, насамперед для потреб, які не є першочерговими.

Сухий ґрунт створює умови для масштабних пожеж

Ще одним небезпечним наслідком стає висихання рослинності. Чим менше вологи залишається в землі та рослинах, тим легше вогню поширюватися територією.

У районах Франції та Іспанії, які зіткнулися з пожежами, дослідники простежили поступове скорочення запасів вологи після завершення зими. Сухі періоди в поєднанні з високими температурами створили сприятливі умови для висихання рослинного покриву.

Таким чином, дефіцит ґрунтової вологи стає одним із факторів, здатних посилювати пожежну небезпеку під час літньої спеки.

Що може статися за подальшого потепління

Кліматичні моделі свідчать, що зі зростанням глобальної температури умови для інтенсивного випаровування можуть виникати частіше.

Особливість Східної Європи полягає в тому, що в окремі періоди кількість опадів тут може навіть збільшуватися. Проте це не обов’язково розв’яже проблему. За вищої температури додаткова вода швидше випаровуватиметься, тому збільшення кількості дощів може не компенсувати втрати. Для Західної Європи подальше потепління також означатиме більшу ймовірність періодів, коли потреба атмосфери у волозі буде особливо високою.

Усе це змушує переглянути підхід до оцінки водних запасів. Визначальним стає загальний баланс, скільки води надходить із дощем і снігом, скільки накопичується в ґрунті та водоймах і яку її частину територія втрачає через тепло.

Для Європи це означає необхідність адаптувати сільське господарство, системи зрошення, управління водосховищами та міське водопостачання до клімату, в якому вода може зникати значно швидше, ніж раніше.

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