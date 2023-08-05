Їх переплутали в пологовому будинку: 68-річні чоловіки виявили помилку після тесту ДНК

Двоє 68-річних канадців після проведення аналізів ДНК виявили, що їх поміняли при народженні в 1955 році у пологовому будинку в провінції Манітоба. Це відкриття викликало велике замішання в обох, оскільки один з них виховувався у поселенні метисів, а інший — в українській католицькій родині. Усе своє життя вони помилялися щодо свого походження.

Цю неймовірну історію, схожу на сюжет мелодрами чи комедії, розповідає The New York Times.

Річард Бове, який був рибалкою та бізнесменом, отримав у подарунок від своєї старшої доньки у 2020 році тест ДНК і, коли пройшов його, був неймовірно здивований тим, що в його родині є українці, поляки та євреї-ашкеназі (вихідці з Європи). Усе життя він вважав себе наполовину французом, наполовину індіанцем і він виріс зі своїми дідусем і бабусею в дерев’яному будинку в поселенні метисів.

Приблизно в той самий час Едді Амброуз зруйнував свою особистість тим самим генетичним тестом. Він виріс на українських народних піснях, відвідував меси в греко-католицькій церкві та любив вареники, але зовсім не був українцем, а метисом.

Після першого контакту через веб-сайт тесту та місяців електронних листів та телефонних дзвінків пан Бове та пан Амброуз два роки тому дійшли висновку, що їх поміняли при народженні.

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Помилка сталася 68 років тому в сільській канадській лікарні, звідки Річард Бове та Едді Амброуз, народжені з різницею в кілька годин, поїхали додому не з тими батьками.

Кожен з них довгі роки жив життям іншого — для пана Бове важке дитинство стало ще більш травматичним через жорстоку політику Канади щодо корінного населення; у пана Амброуза було щасливе, безтурботне виховання, просякнуте українською католицькою культурою його сім’ї та громади, але відірване від його справжньої спадщини.

Тепер чоловіки запитують себе, хто вони насправді, намагаючись зібрати воєдино минуле, яке могло бути їхнім, і зрозуміти усі наслідки.

“Мені здається, що мене вкрали. Усе моє минуле зникло. Усе, що я маю зараз, це двері, які я відкриваю у своє майбутнє і які мені ще потрібно знайти”, - говорить “українець” Амброуз, який насправді виявився метисом.

Річард Бове теж не знає, що йому робити зі своєю новою ідентичністю. “Мені 68 років і я раптом став українцем. Я ніколи не був серед українських людей”, - каже канадський “метис”.

Містер Амброуз хоче бути офіційно визнаним метисом, частково для того, щоб його онуки могли претендувати на гранти, призначені для групи, навіть якщо він ніколи не зазнавав дискримінації.

Що стосується пана Бове, то він сказав, що не буде змінювати життя, яке вів раніше.

Нагадаємо, дівчина з Меріленда, яка була зачата за допомогою донорської сперми, нещодавно пройшла тест ДНК і виявила, що має 65 братів і сестер по всій Північній Америці.

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