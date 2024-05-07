"Їх вже нічого не врятує": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила спалах загадкової хвороби у РФ

Вже скоро в Росії буде спалах небезпечної хвороби.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила спалах небезпечної хвороби в Росії. Вона наголосила, що росіян "уже нічого не врятує".

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що вже скоро в Росії буде спалах небезпечної хвороби.

"В Росії люди почнуть хворіти. Просто масово. Китай запропонує свою допомогу і після цієї допомоги їх вже нічого не врятує. Дай Боже, хай так і буде", — пояснила переможниця "Битви екстрасенсів".

Раніше Яна Пасинкова розповідала, що вона бачила, як у Росії до лікарень масово везуть тіла людей, щоб засвідчити їхню смерть.

"Це рукотворна історія. Вони самі так зробили, щоб з чимось поекспериментувати", — сказала тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" зробила несподіване передбачення на травень.

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