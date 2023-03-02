Їхала по тротуару: пішохідку посадили за ґрати через вбивство велосипедистки

У Великій Британії 49-річну Оріол Грей визнали винною у ненавмисному вбивстві велосипедистки та засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це пише ВВС.

У місті Гантінгдон Орліл Грей вилаяла 77-річну Селії Ворд, яка велосипедом їхала по тротуару. Вона кричала велосипедистці, щоб та "забиралась геть із пішохідної зони".

Через це літня жінка випадково врізалась в автомобіль та загинула на місці події. Пішохідка ж не зупинилась та пішла до магазину.

Британська поліція на суді не стверджувала, що тротуар є спільним місцем для пересування пішоходів та велосипедистів. Проте під час винесення вироку суддя Шон Енрайт сказав, що це була спільна доріжка.

Підозрювана хворіє на церебральний параліч і має вади зору, проте суддя таки вирішив відправити її до в'язниці, звинувативши у ненавмисному вбивстві. Адвокатка засудженої обіцяє подати апеляцію.

Нагадаємо, у місті Бредфорд, що у Великій Британії, вісім шкіл відмовились брати на навчання 12-річного хлопчика. У цьому його мати звинувачує місцевих посадовців.

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