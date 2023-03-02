Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Їхала по тротуару: пішохідку посадили за ґрати через вбивство велосипедистки

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1379
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Їхала по тротуару: пішохідку посадили за ґрати через вбивство велосипедистки

Фото: pixabay.com

Адвокатка засудженої готує апеляцію.

У Великій Британії 49-річну Оріол Грей визнали винною у ненавмисному вбивстві велосипедистки та засудили до 3 років позбавлення волі. 

Про це пише ВВС. 

У місті Гантінгдон Орліл Грей вилаяла 77-річну Селії Ворд, яка велосипедом їхала по тротуару. Вона кричала велосипедистці, щоб та "забиралась геть із пішохідної зони". 

Через це літня жінка випадково врізалась в автомобіль та загинула на місці події. Пішохідка ж не зупинилась та пішла до магазину. 

Британська поліція на суді не стверджувала, що тротуар є спільним місцем для пересування пішоходів та велосипедистів. Проте під час винесення вироку суддя Шон Енрайт сказав, що це була спільна доріжка.

Підозрювана хворіє на церебральний параліч і має вади зору, проте суддя таки вирішив відправити її до в'язниці, звинувативши у ненавмисному вбивстві. Адвокатка засудженої обіцяє подати апеляцію. 

Нагадаємо, у місті Бредфорд, що у Великій Британії, вісім шкіл відмовились брати на навчання 12-річного хлопчика. У цьому його мати звинувачує місцевих посадовців. 

Читайте також:

Екстремальні велосипеди та самокати: Андрій Люховець показав фестиваль вуличних культур

Екстремальні велосипеди та самокати: Андрій Люховець показав фестиваль вуличних культур

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1379
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація