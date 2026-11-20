6 порід собак, які найгірше переносять стрес і самотність / © Associated Press

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Не всі собаки однаково реагують на стресові ситуації. Якщо одні легко пристосовуються до нового середовища та змін у повсякденному житті, то інші можуть відчувати сильну тривогу навіть через незначні порушення звичного розпорядку.

Про це повідомило видання Doggo Digest.

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Деякі породи собак особливо чутливі до емоційного стресу, гучних звуків, самотності та незнайомих обставин. Їхня тривожність може проявлятися надмірним гавкотом, скигленням, тремтінням або руйнівною поведінкою.

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Бордер-коллі

Бордер-коллі вирізняються високим інтелектом та енергійністю, однак саме ці особливості можуть робити їх вразливими до стресу. Представники породи потребують постійної фізичної та розумової активності, а її нестача нерідко призводить до тривожної поведінки.

Якщо собака тривалий час залишається без занять, вона може почати псувати меблі, надмірно гавкати або демонструвати нав’язливі дії. Крім того, бордер-коллі схильні до тривоги розлуки, тому самотність може стати для них серйозним випробуванням.

Вижла

Цих собак часто називають «липучками» через надзвичайно сильну прив’язаність до господарів. Вижли прагнуть постійно перебувати поруч із людьми та потребують багато уваги й ласки.

Тривала розлука може спричинити в них сильне занепокоєння. У стресових ситуаціях собаки іноді починають псувати речі, надмірно виділяти слину або намагатися втекти. Особливо складно представникам породи пристосуватися до життя, коли господарі часто відсутні вдома.

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Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ці невеликі собаки мають лагідний характер і сильно прив’язуються до своїх господарів. Водночас вони дуже чутливі до людських емоцій та можуть гостро реагувати на напружену атмосферу вдома.

Навіть підвищений голос здатний викликати в них страх. А тривала самотність нерідко супроводжується скигленням, неспокійною поведінкою та проблемами з туалетом у приміщенні.

Чихуахуа

Попри сміливу поведінку, чихуахуа можуть бути досить тривожними. Особливо складно вони переносять незнайомі ситуації, появу нових людей, гучні звуки та зміни звичного середовища.

Стрес у представників породи часто проявляється тремтінням, надмірним гавкотом або прагненням сховатися. Іноді налякані собаки починають поводитися агресивно, намагаючись захиститися.

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Кокер-спанієль

Кокер-спанієлі відомі своєю ніжністю та чутливістю до навколишнього середовища. Навіть незначні зміни в розпорядку дня або поява гостей можуть викликати в них занепокоєння.

Ці собаки також погано реагують на суворе виховання та покарання. За сильного стресу вони можуть ставати замкнутими, надмірно облизувати лапи, скиглити або гризти предмети. Крім того, представники породи схильні до тривоги розлуки.

Той-пудель

Той-пуделі поєднують високий інтелект із підвищеною чутливістю до зовнішніх подразників. Вони швидко помічають зміни в навколишньому середовищі та можуть гостро реагувати на незвичні обставини.

Порушення звичного режиму або напружена атмосфера вдома здатні спричинити тривогу, яка іноді супроводжується навіть розладами травлення. Для емоційного комфорту цим собакам потрібні стабільне середовище, спокій та регулярні розумові заняття.

Як допомогти собаці впоратися зі стресом

Тривалий стрес може впливати не лише на поведінку тварини, а й на її фізичне здоров’я, якість сну та здатність навчатися.

Щоб зменшити тривожність, важливо забезпечити собаці передбачуваний розпорядок дня, достатню фізичну й розумову активність, а також спокійну атмосферу. Позитивне підкріплення, терпіння та увага до емоційних потреб допомагають чутливим тваринам почуватися впевненіше й безпечніше.

Нагадаємо, деякі великі породи собак попри свої значні розміри вирізняються надзвичайно лагідною вдачею. Експерти назвали 10 порід, відомих своєю відданістю і прихильністю до господарів.

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